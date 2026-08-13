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נעצר ונחקר

חסיד גור קרע תמונות נשים ברחוב - ומתמודד כעת עם כתב אישום | הסיפור המלא

התפתחות בפרשה שעוררה סערה בערד: חסיד שתועד לאור יום כשהוא מנסה להסיר מודעה שבה הופיעו תמונות נשים, אותר ונעצר על ידי המשטרה • לאחר חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים וצפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום • ראש העיר יאיר מעיין: ״לא נאפשר לקיצונים לפעול באלימות ובעבריינות״ (חרדים) 

9תגובות

התפתחות בפרשת הסרת תמונות הנשים בערד: המשטרה איתרה ועצרה את החסיד שתועד השבוע כשהוא מנסה להסיר מודעה שבה הופיעו תמונות נשים מלוח מודעות ברחוב בעיר.

האירוע התרחש ביום שלישי האחרון ותועד לאור יום. בעקבות פרסום התיעוד ברשתות הועבר הסרטון למשטרה והוגשה תלונה בגין הפגיעה ברכוש הציבורי.

ראש העיר ערד, יאיר מעיין, הגיב כבר באותו היום בחריפות לתיעוד והודיע כי העירייה תפעל בנושא. ״לא נאפשר לאף אדם לפגוע במרחב הציבורי ולנסות להדיר נשים במרחב הציבורי״, אמר.

היום (חמישי) ל״כיכר השבת״ נודע כי משטרת ערד הצליחה לאתר את החשוד ולעצור אותו. החשוד נחקר ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים, ובשבועות הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

ראש עיריית ערד יאיר מעיין הודה לתחנת המשטרה בעיר על הטיפול המהיר ואמר כי המהלך נועד גם ליצור הרתעה מפני מקרים דומים בעתיד.

״עיריית ערד לא תאפשר לאף גורם לפגוע במרחב הציבורי או לפעול להדרת נשים במרחב הציבורי״, מסר מעיין. ״אני קורא לכל הקהילות לכבד את כל תושבי העיר ולא לאפשר לקיצונים לפעול באלימות ובעבריינות״.

האירוע מצטרף למתיחות שנרשמה בתקופה האחרונה בעיר סביב סוגיות דת ומרחב ציבורי, כאשר מעיין שב ומציג קו תקיף נגד פעולות שלדבריו פוגעות במרחב הציבורי בעיר.
חסידות גורערדיאיר מעיין

9 תגובות

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6
היו שנים (בערך תש"ן), שזה היה המיינסטרים ובחורים מחברון היו במעצר על הדברים האלו
שני
5
בשביל חסיד גור .תליית תמונות של נשים זו עברינות.אני לא חסידת גור .אבל יש אנשים שיש להם הסתכלות אחרת.
לאה
מי שקשה לו לראות תמונות נשים בעיר ציונית ליברלית, שיעצום עיניים או יחזור לבני ברק.
שומר ישראל
4
שאלה: האם מותר להדביק תמונה של ראש עירית ערד ברחוב, על תמונה של אשה? האם יש בזה משום הדרת נשים?
שמחה ק.

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