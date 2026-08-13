התפתחות בפרשת הסרת תמונות הנשים בערד: המשטרה איתרה ועצרה את החסיד שתועד השבוע כשהוא מנסה להסיר מודעה שבה הופיעו תמונות נשים מלוח מודעות ברחוב בעיר.

האירוע התרחש ביום שלישי האחרון ותועד לאור יום. בעקבות פרסום התיעוד ברשתות הועבר הסרטון למשטרה והוגשה תלונה בגין הפגיעה ברכוש הציבורי.

ראש העיר ערד, יאיר מעיין, הגיב כבר באותו היום בחריפות לתיעוד והודיע כי העירייה תפעל בנושא. ״לא נאפשר לאף אדם לפגוע במרחב הציבורי ולנסות להדיר נשים במרחב הציבורי״, אמר.

היום (חמישי) ל״כיכר השבת״ נודע כי משטרת ערד הצליחה לאתר את החשוד ולעצור אותו. החשוד נחקר ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים, ובשבועות הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

ראש עיריית ערד יאיר מעיין הודה לתחנת המשטרה בעיר על הטיפול המהיר ואמר כי המהלך נועד גם ליצור הרתעה מפני מקרים דומים בעתיד.

״עיריית ערד לא תאפשר לאף גורם לפגוע במרחב הציבורי או לפעול להדרת נשים במרחב הציבורי״, מסר מעיין. ״אני קורא לכל הקהילות לכבד את כל תושבי העיר ולא לאפשר לקיצונים לפעול באלימות ובעבריינות״.

האירוע מצטרף למתיחות שנרשמה בתקופה האחרונה בעיר סביב סוגיות דת ומרחב ציבורי, כאשר מעיין שב ומציג קו תקיף נגד פעולות שלדבריו פוגעות במרחב הציבורי בעיר.