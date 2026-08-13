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'אלול' כבר כאן

פיג׳מה ארוכה ואלפי שקלים פיקדון: ההנחיות החדשות שמסעירות את ישיבת בית מאיר

לקראת זמן אלול הוחמרו הנהלים בישיבת ׳בית מאיר׳: על הבחורים נאסר להסתובב בפנימייה בפיג׳מה קצרה | במקביל, קבוצת בחורים שנחשדו בהחזקת מכשירים שאינם מאושרים נדרשו להפקיד סכומים של אלפי שקלים כתנאי לחזרתם לישיבה | וגם: החלונות בפנימייה שנחסמו בבלוקים (עולם הישיבות) 

21תגובות
עצרת בישיבת בית מאיר לזכרו של הגאון רבי זאב שפירא זצ"ל (צילום: יצחק ורדי)

רוחות של אלול בישיבת ׳בית מאיר׳: לקראת פתיחת זמן אלול הודיעה הנהלת הישיבה בבני ברק על שורת הנחיות והחמרות חדשות לתלמידים, שחלקן מעוררות תרעומת בקרב הבחורים.

ל״כיכר השבת״ נודע כי אחת ההנחיות החדשות נוגעת ללבוש בפנימייה. החל מזמן אלול נאסר על הבחורים להסתובב בפנימייה בפיג׳מה קצרה, והם נדרשים ללבוש פיג׳מה ארוכה בלבד.

ההנחיה מתקבלת בכעס אצל חלק מהתלמידים, בין היתר על רקע טענותיהם כי בחודשיים האחרונים של הזמן הקודם נעשו קיצוצים משמעותיים בשעות הפעלת המזגנים והחשמל בפנימיות וכן צמצומים בארוחות.

״אחרי שכיבו לנו את המזגנים וקיצצו באוכל, עכשיו דורשים מאיתנו להזיע בפיג׳מה ארוכה באמצע הקיץ?״, אומר אחד הבחורים בשיחה עם ״כיכר השבת״.

אלא שההוראה בנוגע לפיג׳מות אינה הצעד היחיד שמעורר שיח בישיבה. לפי מידע שהגיע ל״כיכר השבת״, קבוצה של כעשרה בחורים, שבהנהלת הישיבה עלה חשד כי הם מחזיקים במכשירים שאינם מאושרים בניגוד לכללי הישיבה, קיבלה הנחיות אישיות לקראת החזרה לזמן אלול.

על פי המידע, ההנחיות ניתנו מטעם הרב שמחה רוטברג, המשמש בפועל כראש הישיבה ובנו של ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג.

במסגרת ההנחיות נדרשו חלק מהבחורים להפקיד סכומים של אלפי שקלים כפיקדון וכתנאי לחזרתם לישיבה. לפי גורמים בישיבה, מי שלא יעמוד בדרישה לא יוכל לשוב לישיבה בזמן אלול. בנוסף, הובהר לבחורים כי הפרה נוספת של כללי הישיבה בנושא המכשירים עלולה להביא להרחקתם.

סוגיה נוספת שמעסיקה את הבחורים נוגעת לפנימיות הישיבה. בחלק מהחדרים קיימים פתחים שפנו בעבר לעבר בניין מגורים סמוך, ולטענת תלמידים הם נחסמו במהלך השיפוצים שנערכו בבין הזמנים באמצעות בלוקים, כך שלא ניתן לפתוח אותם לצורך אוורור.

השילוב בין ההנחיות החדשות, הדרישות הכספיות והטענות על התנאים בפנימייה מעורר ביקורת בקרב חלק מהתלמידים דווקא עם פתיחת זמן אלול.

״כיכר השבת״ פנה להנהלת ישיבת ׳בית מאיר׳ לקבלת תגובה. התגובה תובא לכשתתקבל.
ישיבת בית מאירהרב צבי רוטברג

21 תגובות

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16
חיים בסרט הבלוקים במרפסות ישברו ע''י הבחורים ואולי רק ש''א יהיו עם פגימת אסירים
בחור בישיבה
15
לא מוצא חן בעיניכם תעברו ישיבה מי שרוצה להיות בישיבה צריך לקבל את תנאי הישיבה
אביגדור
בושה וחרפה על החשיבה המעוותת הזאת, כאילו ישיבה יכולה לקבל אליה בחורים ופתאום להטיל כללים הזויים ולומר לכולם: מי שלא יציית יעיפו אותו...
אבי
14
ישיבת בית מאיר רוצה רק להחזיר את השם שהיה לה תמיד שזה ישיבה עצניקית חזקה וזה דרך טובה להחזיר זאת
בחור מוולפסון
הבחור מוולפסון היה ממש חשוב
אאאאאא

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