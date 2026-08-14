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לקראת הימים הנוראים

פסגות של קדושה | צפו בגלריה מהאדמו"ר השרף מתקן ניצוצות בין ההרים בשווייץ

האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת דאבוס שבשווייץ. שם הוא מתכונן ואוגר כוחות לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | במהלך היום יוצא האדמו"ר לשאוף אוויר צח ולתקן ניצוצות בהרים מתוך שרעפי קודש (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)

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שוויץדאבוסהאדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג

2 תגובות

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2
גם אני רוצה להעלות ניצוצות בדאבוס
חיים דרוק
1
מותר לאדמור לנוח. למה הכתב מאלץ אותו להעלות ניצוצות ?
אלי

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