לקראת הימים הנוראים פסגות של קדושה | צפו בגלריה מהאדמו"ר השרף מתקן ניצוצות בין ההרים בשווייץ האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת דאבוס שבשווייץ. שם הוא מתכונן ואוגר כוחות לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | במהלך היום יוצא האדמו"ר לשאוף אוויר צח ולתקן ניצוצות בהרים מתוך שרעפי קודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | א' באלול | 14.08.26