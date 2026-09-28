דוח שהדמוקרטים בסנאט האמריקאי צפויים לפרסם חושף כי איראן עשתה שימוש נרחב במטבע הקריפטוגרפי היציב USDT של חברת טתר כדי לעקוף את הסנקציות שהטילה עליה ארה"ב. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המטבע הפך לאמצעי תשלום מרכזי עבור המשטר האיראני, ולפי הדיווח שימש גם כלי למימון ארגוני הפרוקסי שלו, בהם חיזבאללה.

החשיפה הפיננסית מגיעה בזמן שארה"ב ממשיכה להדק את הלחץ הכלכלי על טהראן במטרה לשתק את עורקי המימון שלה. במסגרת זו, חברות התעופה האיראניות נותקו מקווי תעופה אזוריים מרכזיים, והבנק המסחרי המוביל במדינה נחסם מביצוע עסקאות באיחוד האמירויות ובטורקיה.

במסגרת מסע הלחצים האמריקני, בכיר במשרד האוצר של ארה"ב ביקר החודש באירופה ובמדינות המזרח התיכון, והבהיר לשותפות המסחר של איראן כי עליהן לבחור בין המשך הסחר עם טהראן לבין קשריהן הכלכליים עם וושינגטון. הצעדים הכלכליים הללו החריפו את הקריסה הכלכלית באיראן והובילו לניסיונות גוברים מצד המשטר למצוא ערוצי מימון אלטרנטיביים מוצפנים.

בתגובה ללחץ הכלכלי, בטהראן מנסים להפעיל מנוף לחץ נגדי דרך נתיבי השיט. מאמר מערכת בעיתון 'כיהאן', המזוהה עם המשטר האיראני, קרא לעצור את הסחר באנרגיה ולייקר את מחירי הדלק בארה"ב לקראת בחירות האמצע כדי לרסן את הממשל האמריקני.

במאמר נכתב כי "המשך חסימת מצר הורמוז וניתוק מקור הדולרים מנפט הם הדרך היחידה לרסן את השאיפות של וושינגטון; המפתח לרסן את המהמר מהבית הלבן אינה נמצאת במשא ומתן, אלא בעצירת הסחר באנרגיה והעלאת העלות הכלכלית של ארה"ב לקראת הבחירות".

בעיתון טענו כי "ההערכות של אנשי הבית הלבן לגבי איראן שוב התבררו כשגויות", והוסיפו כי "טראמפ חשב שאם לא הצליח להכניע את העם האיראני במלחמה של 12 ימים או 40 ימים, הוא יכול להשיג את אותה מטרה צבאית באמצעות 'הונאת המשא ומתן'. לכן, וושינגטון ראתה במזכר ההבנות של איסלאמאבאד לא צעד לפתרון הסכסוך, אלא כניעה מוחלטת של איראן".

כותבי המאמר הדגישו כי "אבל המציאות בשטח הכתה קשות באמונות של בית הלבן", וציינו כי "כאשר טראמפ ראה שאיראן נחושה לממש את כל התנאים שלה, הוא הבין שהוא לא ישיג דבר מההסכם הזה, ובצעד חריג, הכריז עליו כ'מת'". לסיכום נכתב כי "אין לרסן מהמר באמצעות התרפסות והפגנת להיטות למשא ומתן. אפשר לרסן מהמר רק באמצעות העלאת מחיר המלחמה ובאמצעות שפת הטילים בשטח".

במקביל, בכיר בצבא איראן, אדמירל סיארי, טען כי "ממערב למצר הורמוז, המצר עצמו והמפרץ הפרסי נמצאים בשליטה מלאה של חיל הים של משמרות המהפכה. ממזרח למצר הורמוז ובצפון האוקיינוס ההודי נמצאים בשליטה מלאה של חיל הים של צבא איראן". הוא הוסיף כי "אנחנו פועלים בנחישות בצפון ים עומאן וממזרח למצר הורמוז, ולא נאפשר לאיש שמבקש לעבור לעשות זאת".

דובר משמרות המהפכה, חוסין מוחבי, הבהיר אף הוא כי "מצר הורמוז לא רק שאינו פתוח, אלא גם מהווה אזור פעילות של הכוחות הימיים של משמרות המהפכה כנגד צוללות אמריקניות". במקביל, מקור המקורב לנציגות האיראנית בניו יורק מסר לסוכנות הידיעות אירנא כי אין כל תוכנית לפגישות נוספות עם ארה"ב, וכי טהראן ממתינה לקבלת תשובה מהצד האמריקני לאחר שהעבירה את עמדותיה באמצעות המתווך הקטארי.