חמשת החשודים בטרור שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד באנגליה - שוחררו בערבות ויישארו תחת חקירה, כך לפי דיווח מדהים המתפרסם היום (שני).

המשטרה המקומית אישרה כי החמישה, אזרחים בריטיים בלונדון בשנות ה-20 לחייהם, חשודים בתכנון מעשה טרור ובביצוע עבירות הקשורות לחומרי נפץ.

​הבסיס הצבאי שנמצא במרכז החקירה משמש את צבא ארצות הברית לשיגור תקיפות באיראן. רשויות החוק בבריטניה בודקות האם החשודים פעלו מטעמה של מדינה זרה, וראש הממשלה אנדי בורנהאם הודיע כי יכנס פגישת חירום מיוחדת של הקבינט בהשתתפות שרים בכירים וראשי זרועות הביטחון.

​חברת הקונגרס מפלורידה קאט קאמאק טענה כי איראן "מעורבת באופן ברור" בתוכנית לתקוף את הבסיס. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי העצורים היו תחת חקירה "במשך זמן רב", בעוד שר הביטחון הבריטי וס סטריטינג התייחס לאיראן ואמר "אנו יודעים שהם שונאים את הדמוקרטיה שלנו".

​ראש שיטור הלוחמה בטרור, לורנס טיילור, מסר כי החוקרים בודקים כל זווית, "כולל שזה עשוי להתבצע באופן פעיל על ידי שליחים או אנשים העובדים ביודעין או שלא ביודעין מטעמה של מדינה זרה". מנגד, שגרירות איראן בלונדון פרסמה הודעה ובה דחתה לחלוטין את ההאשמות על מעורבות באירוע.

​סגנית עוזר המפקח, ויקי אוואנס, ציינה כי "אני מודעת היטב לרמות ההשערה לגבי המניע מאחורי התקרית הזו, והשאלות הגיאופוליטיות שמועלות". החקירה החלה לאחר שטופס דיווח מתושבים מקומיים שזיהו דמויות חשודות. תושבת האזור סיפרה כי "כשם ראו אותי הם רצו לפניי. חלקם לתוך השדה וחלקם לעבר הכפר השכן. אז הבנתי שמשהו יוצא דופן ביותר מתרחש".