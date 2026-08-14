דקת חיזוק ביום אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן אפילו גזירה רעה כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)