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דקת חיזוק ביום

אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן

אפילו גזירה רעה כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן
אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן
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אלולתהיליםרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום

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