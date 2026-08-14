דקת חיזוק ביום אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן אפילו גזירה רעה כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 14:59 אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמןאלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:30עוד באותו נושאחודש אלול - זה מתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|13.08.26 אלולתהיליםרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:"ישבתי לבד בשולחן שבת ובכיתי, ובכיתי, ובכיתי" | זעקת הגרוש החרדי שקורעת את הלבמרדכי רוט|13.08.26הסיגופים הקשים והחומץ שהוסתר: מקלב ביקר את הגר"ד קוק והעלה זכרונות עברחנני ברייטקופף|13.08.26טלאי צהוב ושלטים עם תמונות קשות מהשואה | ההפגנה הסוערת במרכז הארץכיכר השבת|12.08.26אולי גם יעניין אותך:טרגדיה נוראית בבית החרדי: יעל רבקה בת ה-3 נפטרה לאחר שנחנקה מענבמישאל לוי|12.08.26התפתחות מפתיעה בפרשת בן הישיבה העריק שהוסגר מלהב 433 לכלא הצבאיקובי ישראל|12.08.26שוחררו לקבורה: גופות אב לתשעה ילדים ונועם ז"ל מהתאונה הקטלנית בבית שמשדוד הכהן|12.08.26
0 תגובות