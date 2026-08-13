דקת חיזוק ביום חודש אלול - זה מתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמן החכם יש לו שלוש עיניים - הוא רואה את הנולד, הוא יודע שכל השנה תלוי בעבודה של חודש אלול | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 12:00 חודש אלול - זה מתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמןחודש אלול - זה מתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:30עוד באותו נושא"אריה שאג": תתבונן איך עברה השנה האחרונה | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|12.08.26 אלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:טלאי צהוב ושלטים עם תמונות קשות מהשואה | ההפגנה הסוערת במרכז הארץכיכר השבת|12.08.26טרגדיה נוראית בבית החרדי: יעל רבקה בת ה-3 נפטרה לאחר שנחנקה מענבמישאל לוי|12.08.26התפתחות מפתיעה בפרשת בן הישיבה העריק שהוסגר מלהב 433 לכלא הצבאיקובי ישראל|12.08.26אולי גם יעניין אותך:שוחררו לקבורה: גופות אב לתשעה ילדים ונועם ז"ל מהתאונה הקטלנית בבית שמשדוד הכהן|12.08.26אברך צעיר בן 24 נלחם על חייו לאחר שטבע בבריכה; פונה במצב קריטימישאל לוי|12.08.26ח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים תמר עם הבחור רובי הרשקוביץחנני ברייטקופף ואיציק אוחנה|12.08.26
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