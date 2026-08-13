דקת חיזוק ביום חודש אלול - זה מתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמן החכם יש לו שלוש עיניים - הוא רואה את הנולד, הוא יודע שכל השנה תלוי בעבודה של חודש אלול | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)