דקת חיזוק ביום "אריה שאג": תתבונן איך עברה השנה האחרונה | צפו ברבי אלימלך בידרמן למה כתוב אריה "שאג" ולא "שואג"? כדי שנתבונן איך עברה השנה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)