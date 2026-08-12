דקת חיזוק ביום "אריה שאג": תתבונן איך עברה השנה האחרונה | צפו ברבי אלימלך בידרמן למה כתוב אריה "שאג" ולא "שואג"? כדי שנתבונן איך עברה השנה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 12:00 "אריה שאג": תתבונן איך עברה השנה האחרונה | צפו ברבי אלימלך בידרמן"אריה שאג": תתבונן איך עברה השנה האחרונה | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:59עוד באותו נושאאל תשכח את הקב"ה | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|11.08.26 אלולרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:ח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים תמר עם הבחור רובי הרשקוביץחנני ברייטקופף ואיציק אוחנה|13:38״לא קיבלתי את הפרס שהבטחת לי״, התלונן. זה מה שהרב שלף מהמגירהיוסי נכטיגל|13:14סיוט בלילה: המשפחה היהודית נחרדה לגלות מה קרה מחוץ לביתםחזקי שטרן|11:40אולי גם יעניין אותך:שדרמה: הנציג החרדי במוזיאון "אנו" הודיע על התפטרותוכיכר השבת|מקודםשוב סערה ברחובות: 'הרצ"פניקים' יצאו להפגין ולחסום כבישים; זו הסיבה הפעםחיים רוזנבוים|09:58האם בהספד מחריד ליד מיטת בנה ז"ל שטבע בבריכה: "לעולם אוהב אותך" | צפוחזקי שטרן|11.08.26
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