הגר"ש ארוש מספיד בהלוויית נכדו הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל - צילום: באדיבות המצלם הגר"ש ארוש מספיד בהלוויית נכדו הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 7:16

אלפים מתושבי הבירה, חסידים, בני משפחה והמוני בית ישראל ליוו בצהריים למנוחות את הילד הרך והטהור שלום סגינר ז"ל, כשהוא בן 4 בלבד בפטירתו, לאחר שטבע למוות בבריכה במקסיקו בסוף השבוע האחרון.

ארונו של הילד הועלה ארצה בטיסה מיוחדת ונחת הבוקר (שלישי) בנתב"ג בשעות המוקדמות. מסע הלוויה הכואב יצא מהיכל ישיבת 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים, בראשות סבו, הגה"צ המקובל רבי שלום ארוש. במהלך מסע הלוויה נרשמו רגעים מרגשים. הסב, הגר"ש ארוש, הספיד את נכדו הרך בדמעות שליש, ובאמונה יוקדת פצח בשירת אמונה והודיה להשי"ת על כל מידותיו לצד המיטה.

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל - צילום: קובי ישראל הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 4:02

בני המשפחה וההמונים שהציפו את הרחוב הצטרפו לשירה המרגשת כשהם דומעים וממררים בבכי.

רגע מטלטל במיוחד נרשם כאשר מלמד התשב"ר של הילד ז"ל נעמד לצד המיטה ופצח בשירת אל"ף-בי"ת מול הקהל. המלמד קרא בבכי כי את אותיות הקודש הללו אמור היה הילד הרך ללמוד בימים אלו ממש בישיבה של מטה, וכעת יזכה ללמוד אותן בישיבה של מעלה סמוך ונראה לכסא הכבוד.

בתום מסע ההספדים יצא מסע הלוויה לעבר הר הזיתים בירושלים, שם נטמן הילד הרך למנוחת עולמים.

שיר האותיות | הרבה שלימד אותו את האותיות שר בבכי - צילום: קובי ישראל שיר האותיות | הרבה שלימד אותו את האותיות שר בבכי | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:58

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )