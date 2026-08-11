 דלג לתוכן הראשי
המלמד פצח בשירת אל"ף-בי"ת

"להודות על הרעה" | הרגע המרטיט שבו הגר"ש ארוש פצח בשירת הודיה לצד מיטת נכדו ז"ל - שטבע

אלפים ליוו בשעה האחרונה למנוחות את הילד היקר שלום סגינר ז"ל בן ה-4, נכדו של הגר"ש ארוש, שטבע למוות במקסיקו • הסב הגדול הספיד בבכי ושר שירי הודיה לצד המיטה • המלמד פצח בשירת אל"ף-בי"ת: "זה מה שהיה אמור ללמוד כאן" • תיעוד (חרדי)

5תגובות
הגר"ש ארוש מספיד בהלוויית נכדו הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל
הגר"ש ארוש מספיד בהלוויית נכדו הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל| צילום: צילום: באדיבות המצלם

אלפים מתושבי הבירה, חסידים, בני משפחה והמוני בית ישראל ליוו בצהריים למנוחות את הילד הרך והטהור שלום סגינר ז"ל, כשהוא בן 4 בלבד בפטירתו, לאחר שטבע למוות בבריכה במקסיקו בסוף השבוע האחרון.

ארונו של הילד הועלה ארצה בטיסה מיוחדת ונחת הבוקר (שלישי) בנתב"ג בשעות המוקדמות. מסע הלוויה הכואב יצא מהיכל ישיבת 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים, בראשות סבו, הגה"צ המקובל רבי שלום ארוש.

במהלך מסע הלוויה נרשמו רגעים מרגשים. הסב, הגר"ש ארוש, הספיד את נכדו הרך בדמעות שליש, ובאמונה יוקדת פצח בשירת אמונה והודיה להשי"ת על כל מידותיו לצד המיטה.

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל| צילום: צילום: קובי ישראל

בני המשפחה וההמונים שהציפו את הרחוב הצטרפו לשירה המרגשת כשהם דומעים וממררים בבכי.

רגע מטלטל במיוחד נרשם כאשר מלמד התשב"ר של הילד ז"ל נעמד לצד המיטה ופצח בשירת אל"ף-בי"ת מול הקהל. המלמד קרא בבכי כי את אותיות הקודש הללו אמור היה הילד הרך ללמוד בימים אלו ממש בישיבה של מטה, וכעת יזכה ללמוד אותן בישיבה של מעלה סמוך ונראה לכסא הכבוד.

בתום מסע ההספדים יצא מסע הלוויה לעבר הר הזיתים בירושלים, שם נטמן הילד הרך למנוחת עולמים.

שיר האותיות | הרבה שלימד אותו את האותיות שר בבכי
שיר האותיות | הרבה שלימד אותו את האותיות שר בבכי| צילום: צילום: קובי ישראל
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל (צילום: קובי ישראל - כיכר השבת)
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל (צילום: קובי ישראל - כיכר השבת)
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל (צילום: קובי ישראל - כיכר השבת)
הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל (צילום: קובי ישראל - כיכר השבת)
הרב שלום ארושמסע ההלוויהשלום סגינר

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
קורעע לבב איזה עצוב
תהל
3
אוי...רבנו הצדיק הרב ארוש שליט"א...כמה מנסים אותך מן השמיים...כבוד הרב מוכיח כי הוא עבד ה' קדוש המתבטל לרצון קונו גם בלימוד וגם למעשה. ה' ירחם ויציל ! איזה ניסיון !!! "ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים..."
מיכאל
2
מי שלא היה בהלוויה לא ראה מה זה מלאך השם בעל האמונה הגדול בדורנו אין השגה ואין תפיסה מה זה האמונה והדביקות שלו בהשם
תלמיד

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר