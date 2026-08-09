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חלון הרכב נופץ | צפו

תיעוד דרמטי וסוער: בנו של חבר כנסת חרדי לשעבר נעצר עם אקדח טעון

לוחמי יס"מ עצרו לבדיקה רכב של בנו של חבר כנסת לשעבר בעקבות מידע מודיעיני. במהלך המעצר ניפצו השוטרים את חלון הרכב, השתלטו על החשוד ומצאו בתיקו אקדח  טעון ומוברח ללא מספר סידורי. החשוד טען בחקירתו כי נשא את הנשק לאחר שחש מאוים, אך מעצרו הוארך בבית המשפט לצורך המשך החקירה (בארץ)

6תגובות
| צילום: צילום: דוברות המשטרה

דרמה בכביש 44: לוחמי יחידת הסיור המיוחדת (יס"מ) של מרחב שפלה ביצעו מעצר יזום של בנו של אישיות ציבורית וחבר כנסת חרדי לשעבר, לאחר שבחיפוש ברכבו נתפס כלי נשק, אקדח, כשהוא טעון ומיועד לשימוש מיידי.

האירוע התרחש במקטע הכביש הסמוך למפעל נשר באזור רמלה, בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהתקבל במשטרה והצביע על נסיעתו של החשוד באזור כשהוא חמוש. עם זיהוי הרכב, פועלים הלוחמים לביצוע חסימה טקטית ועצירת כלי הרכב לצורך בדיקה מבוקרת.

במהלך ניסיון העצירה התפתחה בדיקת הרכב לאירוע מורכב, כאשר השוטרים נאלצו לנקוט באמצעים פיזיים ולנפץ את אחת משמשות המכונית על מנת להשתלט על הנהג. הפעולה המהירה בוצעה לאור החשש מהסלמה או מניסיון הימלטות שיסכן את נוסעי הכביש והשוטרים בשטח. לאחר פריצת החלון, הלוחמים חילצו את החשוד, תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו, והביאו לאיזוקו ולנטרולו מלא על גבי הכביש.

בסריקה מדוקדקת שנערכה ברכב לאחר ההשתלטות, איתרו השוטרים תיק צד שהונח בתא הנוסעים. בתוך התיק התגלה אקדח חצי-אוטומטי מסוג FN כשהוא טעון במחסנית המכילה כדורי 9 מ"מ. מבדיקה ראשונית של כלי הנשק עלה כי המספר הסידורי שלו הוטבע או נמחק, ממצא המעלה את החשד כי מדובר בנשק שהוברח לישראל דרך מעברי הגבול ושירת גורמים פליליים ללא רישיון או היתר כחוק. החשוד נעצר במקום והועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ברמלה.

בדיון שהתקיים בבית המשפט בעניין הארכת מעצרו, ביקשו נציגי המשטרה להותירו במעצר לצורך מיצוי פעולות החקירה והעברת הנשק לבדיקות פורנזיות. מנגד, באי כוחו של החשוד טענו כי מדובר באדם המתמודד עם נסיבות חיים מורכבות ומצב נפשי מורכב.

לדבריהם, החשוד חווה אירועים קשים בעברו וחש מאוים באופן ממשי בתקופה האחרונה, ועל כן לא נשא את הנשק במטרה ליזום פגיעה. בית המשפט נעתר לבקשת היחידה החוקרת והאריך את מעצרו של החשוד להמשך החקירה.

בתיעוד מתוך זירת האירוע, נראים לוחמי יס"מ כשהם מקיפים רכב פרטי לבן שנעצר בצד הדרך. הלוחמים פותחים את דלתות המכונית, מחלצים את החשוד ממושב הנהג אל הכביש ומרתקים אותו לרצפה עד לאיזוקו. בחלקו האחרון של הסרטון מציג אחד הלוחמים למצלמה תיק צד שחור שנמצא ברכב, פותח את הרוכסן ומראה את האקדח הטעון שהיה מוסתר בתוכו.

6 תגובות

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6
חרדי לשעבר
יוסיפון
5
מדובר בבן של גואטה
לוי
4
גואטה? הבן של גואטה רשת ב?
אהרון

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