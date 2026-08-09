מסר מטלטל פרסם היום (ראשון) הזמר החסידי ר' אבי מנחם מקהילת חב"ד בלוד, לאחר שהיה עד לאחד המראות הקשים ביותר שחווה, כעדותו, בחייו. הזמר נכח היום במקום שבו ביצעו אנשי ההצלה ניסיונות החייאה בילד בן החמש, בצלאל דוד גילר ז"ל, שנשכח ברכב בשכונת מגוריו תחת שמש קופחת ומותו נקבע מאוחר יותר בבית החולים אסף הרופא.

"הלב נשבר היום בחב"ד לוד", כתב מנחם בפוסט שפרסם לחברי קהילת חב"ד בעיר. כך דווח באתר חב"ד און ליין COL. "הייתי במקום וראיתי מקרוב את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנשכח ברכב. קשה לתאר במילים את מה שראיתי. את אנשי ההצלה שנלחמו בכל הכוחות על חייו, ואת הכאב וההלם שהיו במקום". על פי הפרטים שפורסמו, המשפחה שבה לביתה ברחוב צמח צדיק בשיכון חב"ד, והילד ככל הנראה נרדם ברכב ונשאר בו. כשעתיים לאחר מכן הבחין האב כי הוא עדיין נמצא ברכב, פתח את הדלת ומצא אותו מחוסר הכרה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום מסרו כי הילד שהה ברכב זמן ממושך, והם העניקו לו סיוע רפואי ראשוני לפני שפונה לבית החולים במצב אנוש. רופאים בבית החולים אסף הרופא נאלצו לקבוע את מותו. הסמל החרדי מתאר בשיחה עם 'כיכר': זה מה שקורה בחשמונאים - וכך נראה "אלול" קובי ישראל | 18:34 מנחם, שהיה במקום בזמן האירוע הטראגי, בחר שלא להיכנס לתיאורים הקשים של מה שהיה בתוך הרכב. "זה מיותר וכואב מדי", הוא כותב. "אבל אני כן מרגיש חובה לומר דבר אחד לכולנו: אסור לנו להקל ראש בנושא הזה".

מהזירה ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

הוא המשיך: "ילדים הם החיים שלנו. צריך לעשות הכול כדי למנוע מקרה כזה – תזכורות בטלפון, בדיקה של הרכב בכל יציאה, אמצעי התרעה וכל דבר שיכול למנוע את האסון הבא".

לדבריו, "אין כאן מקום לשיפוט או להאשמות. יש כאן משפחה שעוברת ברגעים האלה את הכאב הנורא ביותר שאפשר לדמיין. הלב שלי איתם". הוא מסיים את דבריו בתפילה: "שלא נדע עוד צער, ושנשמע רק בשורות טובות".

תופעת שכחת ילדים ברכב בימות הקיץ היא סכנת חיים של ממש. בתוך רכב סגור הטמפרטורה יכולה לטפס במהירות לעשרות מעלות מעבר לטמפרטורה שבחוץ. מחקרים הראו כי בתוך זמן לא רב הטמפרטורה יכולה להגיע ל-50, 60 ואף יותר מעלות צלזיוס.

משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותו של הילד. גורמי ההצלה שבים וקוראים לציבור ההורים לגלות ערנות מרבית, לוודא כי הרכב ריק מכל נוסע בתום כל נסיעה, ולא להשאיר ילדים או פעוטות בכלי רכב ללא השגחה אפילו לא לרגע.