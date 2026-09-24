בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חג הסוכות הבעל"ט, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: DJ יוסי מימון ובנו מיכאל שמעון, בן שבע בלבד, משיקים רמיקס חדש ואנרגטי לשיר 'לבחור חיים' של זושא ועקיבא. העיבוד החדש, המבוצע בסגנון פרוגרסיב האוס, מביא מסר של שמחה ואנרגיה חיובית לקראת החג.

הפרויקט המיוחד משלב בין דורות - האב יוסי מימון, DJ ומעבד מנוסה, והבן הצעיר מיכאל שמעון, שמצטרף אליו ליצירה משותפת. השניים ביצעו יחד את העיבוד המוזיקלי, כשהם משלבים קצב מודרני ואנרגטי עם המסר העמוק של השיר המקורי. השיר 'לבחור חיים' של זושא ועקיבא זוכה לחיים חדשים דרך העיבוד הפרוגרסיבי. הבחירה להשיק את הרמיקס דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חג הסוכות, שמכונה 'זמן שמחתנו', מהווה רקע רוחני מתאים למסר השמחה והאנרגיה שמביא העיבוד החדש.

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הרמיקס מתאפיין בקצב מקפיץ ואנרגטי, המשלב אלמנטים של מוזיקת האוס פרוגרסיבית עם המסר הרוחני של השיר. העיבוד מביא גישה חדשה ומרעננה לשיר המוכר, תוך שמירה על המסר המקורי של בחירה בחיים ובשמחה.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי בשם 'עולו אושפיזין', חיים גרין משיק סינגל שמחה חדש בשם 'זמן שמחתנו', ויואלי דוידוביץ הוציא אלבום ראשון בקריירה בשם 'עננים'.

הרמיקס החדש של מימון ובנו מציע חוויה מוזיקלית ייחודית המשלבת בין מסורת למודרניות, בין דורות שונים, ובין מסר רוחני לביטוי מוזיקלי עכשווי. השילוב בין האב המנוסה לבן הצעיר מעניק לפרויקט משמעות משפחתית נוספת, ומדגים את העברת המסורת המוזיקלית בין הדורות.