בעיצומו של גל השקות מוזיקליות לקראת חג הסוכות הבעל"ט, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: מקהלת 'מלכות' משיקה מחרוזת חדשה ואנרגטית בשם 'יום-טוב-דיג', יצירה שמבקשת להכניס את שמחת החג לכל סוכה ובית בישראל. המחרוזת מגיעה בשיתוף שורה של זמרים מובילים: מנדי וייס, יודי ביאלוסטוצקי מארה"ב, יואלי דוידוביץ, ילד הפלא ארי קראוס ותזמורתו של שמוליק ויינריך.

את המחרוזת מפיק ארגון 'אנחנו וצאצאינו' במסגרת ערכות התוכן המחולקות לרבבות בתי ישראל בכל רחבי הארץ לקראת החג. היצירה מהווה חוליה רביעית בסדרת מחרוזות 'שמחת בית השואבה' שהפיק הארגון במהלך השנים עם מקהלת 'מלכות' וגדולי הזמר. המחרוזת משלבת בתוכה את עידית שירי החג האותנטיים האהובים, לצד נגיעות וטעימות להיטים עדכניים. את הקונספט והעיבוד הקולי ביצע פנחס ביכלר, שמנצח על מקהלת 'מלכות'. העיבוד המוזיקלי הופקד בידי שמוליק ויינריך, שהעניק למחרוזת את המעטפת הצלילית המקצועית. בהפקה השתתפו מיטב המוזיקאים: אבי סינגולדה בגיטרות, אבי אבידני בתופים, דור אסרף בכלי נשיפה, ומורן בר און, רפי דוידוב ורועי ברנדייס בבראסים.

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ההקלטות בוצעו במספר אולפנים: אולפני 'אנחנו וצאצאינו', אולפני יונתן בלוי, אולפני 'זמירות - בנט' ואולפני מיכאל ויינברגר. את המיקס ביצעו חיים מוזס ומאיר גרשטיין, שהעניקו למחרוזת את הצליל המלוטש והמקצועי.

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המחרוזת מצטרפת לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. יואלי דוידוביץ השיק לפני מספר ימים את אלבומו הראשון 'עננים', שנולד מתוך לימוד מסכת סוכה בכולל. גם חיים גרין השיק סינגל חדש בשם 'זמן שמחתנו', שלוקח את מילות הקידוש ועוטף אותן במקצב פריילאך חסידי.

הבחירה להשיק את המחרוזת דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חג הסוכות, שמכונה 'זמן שמחתנו', מהווה רקע רוחני מתאים למסר העמוק של היצירה. המחרוזת מבקשת להעניק לציבור חוויה מוזיקלית שתלווה אותו במהלך ימי החג, בסוכה, בסלון, ברכב או בכל רחבת ריקודים.