מה קורה כשהקלידן מוישי באנדא מחליט להציב סטנדרט חדש לעולם ההפקות במגזר? איך נראה החיבור בין מנדי וייס ויואלי דוידוביץ לזמר החדש יואלי סמואל, ומה הסוד מאחורי הקליפ הקולנועי שנחת במתחם רידינג בבימויו של הרשי סגל? צפו והאזינו ל"באנדא דרייב" – מחרוזת הלהיטים שתכניס אתכם למעגל הריקודים (קליפים)
הזמר שמוליק קליין מארח את את הזמרים אהרל'ה סמט ויואלי דוידוביץ בניגון הישן והמלהיב: "יא די דיי". הלחן הוא פרי יצירתו של הקדוש ר' יוסל טולנער הי"ד, שנרצח על קידוש השם בשואה, ועלה שוב לכותרות לאחרונה ע''י תיעוד שעלה לרשתות בעת ששרו את השיר בטיש של האדמו''ר מבישטינא. על העיבוד אחראי: יענקי לנדאו (סינגלים וקליפים)