עולם המוזיקה וההפקות החרדי-חסידי לא מפסיק להתפתח, אך לעיתים מגיע פרויקט שמבקש למתוח את הגבולות מחדש ולשנות את חוקי המשחק של במות השמחה. הקלידן והמפיק המוזיקלי המוערך מוישי באנדא עושה בדיוק את זה, ומשיק בימים אלו את "באנדא דרייב" – פרויקט מוזיקלי-חזותי עוצמתי ויוצא דופן, המלווה בחשיפת המיתוג החדש שלו ומציב רף חסר תקדים בתעשייה.

נחיתה ברידינג: אנרגיה חיה וטכניקות צילום שטרם נראו

"באנדא דרייב" היא מחרוזת קצבית ואנרגטית במיוחד, שצולמה במתחם רידינג המרשים והיוקרתי. הבחירה בלוקיישן החדשני הזה מעניקה להפקה אווירה בינלאומית, והוויזואל לא נופל מהסאונד המהודק. על מלאכת הבימוי, העריכה והצבע הופקד אשף הוויזואל הרשי סגל (ממשרד "הרשי'ס"), שהוביל שפה ויזואלית מדויקת המשלבת טכניקות צילום ואלמנטים אינטראקטיביים מיוחדים – שחלקם טרם נראו בהפקות מוזיקליות במגזר.

לצדו של באנדא על הקלידים, מובילים את הפרויקט בחזית הבעלי-מנגנים המוכרים מנדי וייס ויואלי דוידוביץ, שמביאים את העוצמה והאותנטיות הבלתי מתפשרת שלהם. החידוש המסקרן מגיע בדמותו של הזמר החדש יואלי סמואל, שמסומן כהבטחה גדולה ומביא איתו למסך אנרגיה קופצנית, כריזמה כובשת וביצועים קוליים ייחודיים.

יריית הפתיחה לעידן חדש: עבור מוישי באנדא, הפרויקט הנוכחי אינו סתם עוד מחרוזת לרשת, אלא הצהרת כוונות של ממש ופתיחת שלב חדש בקריירה. המיתוג החדש משקף את תפיסת עולמו – שילוב של חדשנות טכנולוגית, מקצוענות קפדנית באולפן וחוויית במה סוחפת שגורמת לכל המשתתפים בשמחה להישאב לתוך מעגל הריקודים מעוצמת ה"דרייב" שבוקע מהקלידים.

מקרליבך ועד "בר פפא": פלייליסט הלהיטים שנשזר במחרוזת

מעבר לשואו הוויזואלי המרהיב, באנדא רקח כאן תמהיל מוזיקלי מדויק שמחבר בין קלאסיקות נצחיות ללהיטים הכי חמים של השנים האחרונות. הנה הצצה לפסקול הלוהט שמחכה לכם בפנים:

"אין כאלוקינו" – פתיחה אנרגטית ללהיט שבוצע במקור על ידי שלומי גרטנר (לחן: איצי וולדנר).

– פתיחה אנרגטית ללהיט שבוצע במקור על ידי שלומי גרטנר (לחן: איצי וולדנר). "ברכנו אבינו" – נגיעות של דבקות ושמחה שורשית מבית מדרשו של ר' שלמה קרליבך זצ"ל.

– נגיעות של דבקות ושמחה שורשית מבית מדרשו של ר' שלמה קרליבך זצ"ל. "בר פפא" – המנון סיומי המסכתות המקפיץ של בני פרידמן (לחן: אלחנן אשואל).

– המנון סיומי המסכתות המקפיץ של בני פרידמן (לחן: אלחנן אשואל). "ראטעוועט" – הלהיט המטלטל של הרשי ויינברגער ושמילי אונגר שמרעיד את הרחבות (לחן: הרשי ויינברגער).

– הלהיט המטלטל של הרשי ויינברגער ושמילי אונגר שמרעיד את הרחבות (לחן: הרשי ויינברגער). "מי כעמך ישראל" – הקלאסיקה המרוממת של מלך המוזיקה החסידית מ.ב.ד (לחן: מונה רוזנבלום).

– הקלאסיקה המרוממת של מלך המוזיקה החסידית מ.ב.ד (לחן: מונה רוזנבלום). "ליבא בעי" – פנינת הרגש והקצב של בערי וובר (לחן: שלמה יהודה רכניץ).

– פנינת הרגש והקצב של בערי וובר (לחן: שלמה יהודה רכניץ). "ואהבת" – שיר האחדות והחיבור הסוחף של קובי גרינבוים וקובי ברומר.

– שיר האחדות והחיבור הסוחף של קובי גרינבוים וקובי ברומר. "חושב מחשבות" – יצירת המופת והחיזוק של אברהם מרדכי שוורץ (לחן: אנשי פרידמן).

הפרויקט כבר מעורר עניין רב בקרב חובבי המוזיקה החסידית ומסמן את תחילתה של שורת הפקות יוקרתיות מבית מוישי באנדא.