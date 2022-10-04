מה קורה כשהקלידן מוישי באנדא מחליט להציב סטנדרט חדש לעולם ההפקות במגזר? איך נראה החיבור בין מנדי וייס ויואלי דוידוביץ לזמר החדש יואלי סמואל, ומה הסוד מאחורי הקליפ הקולנועי שנחת במתחם רידינג בבימויו של הרשי סגל? צפו והאזינו ל"באנדא דרייב" – מחרוזת הלהיטים שתכניס אתכם למעגל הריקודים (קליפים)
בשל ריבוי המשתתפים, ייערכו שני מעמדי סיום ב'ארנה' בירושלים, בליל שישי ט' אדר א', ובמוצאי שבת י"א אדר א' • מעמדי ענק בפאר והדר לכבודה של תורה ובהשתתפות גדולי ישראל, בעלי מנגנים ותזמורת ענק שתציג לחנים מיוחדים וחדשים ומרגשים • במקביל, רבבות ישתתפו בסיומים שייערכו ברחבי תבל (חרדים)
שעה קלה לפני שהמלחין והמנצח הדגול לבית מודז'יץ ר' איצ'ה ליפא פישביין נפרד אמש מהעולם, שרו וניגנו בחדרו מונה רוזנבלום, משה וינטרוב וישראל לייזר. לפתע הוא הביט, והניע את כתפו קלות לפי קצב המארש, במעין ניצוח האחרון • צפו (חרדים)