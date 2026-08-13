שמחה בירנהאק בהפתעה מרגשת: 'מחרוזת תורה' שתכניס אתכם לאלול

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו לקראת חודש אלול: כוכב הזמר שמחה בירנהאק משיק את הקליפ 'מחרוזת תורה' - ביצוע לייב מרגש מתוך אירוע הענק של ארגון 'התקבצו' בבנייני האומה. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לכניסת בחורי הישיבות לספסלי בית המדרש, מציע חוויה מוזיקלית סוחפת שמשלבת שורת שירי תורה מוכרים בעיבודים עדכניים ומרעננים.

בניגוד לסינגלים רבים שמוקלטים באולפן, בירנהאק בחר להעניק לקהל חוויה אותנטית של הופעה חיה. על הבמה בבנייני האומה ליווה אותו המעבד והמנצח בני לאופר עם תזמורתו המורחבת, יחד עם מקהלת נרננה. אלפי בני ישיבות שעל ידי ארגון 'התקבצו' מילאו את האולם ויצרו אווירה מיוחדת שמורגשת בכל רגע של הקליפ. השילוב בין הביצוע המקצועי לבין האנרגיה של הקהל הצעיר יוצר חוויה שמחברת בין המסורת לבין הדור הצעיר.

המחרוזת כוללת שורה של שירי תורה מוכרים שעברו עיבוד מוזיקלי עדכני. בני לאופר, שעומד בראש העיבוד והניצוח, יצר מעטפת צלילית עשירה שמכבדת את המקורות תוך העניקת פנים חדשות. התזמורת המורחבת מעניקה לשירים עומק מוזיקלי מיוחד, בעוד שמקהלת נרננה מוסיפה שכבה ווקאלית שמעצימה את המסר. העיבודים מצליחים ליצור איזון עדין בין המסורתי לעכשווי - הם נשמעים רלוונטיים ומעניינים לאוזן הצעירה, אך שומרים על הרוח והמסר המקוריים.

את הפקת האירוע הוביל המפיק דודי ויטמן, שאחראי על התיאום המורכב בין כל הגורמים. הבחירה לצלם את הביצוע בלייב, במקום להסתפק בהקלטת אולפן, מעניקה לפרויקט אותנטיות ואנרגיה שקשה להשיג בתנאים מבוקרים.

הפרויקט מגיע מבית סטייג' ארט, שמתמחה בהפקות מוזיקליות איכוtiות בעולם החסידי. השילוב של כל הגורמים - בירנהאק כזמר, לאופר כמעבד ומנצח, מקהלת נרננה, התזמורת המורחבת, וההפקה של ויטמן - יוצר תוצר מוגמר שמתאים במיוחד לתקופת אלול. השירים עצמם, שעוסקים בלימוד תורה ובהתעוררות רוחנית, מקבלים משמעות מיוחדת בימים אלו כשבחורי הישיבות חוזרים לספסלי בית המדרש.

המחרוזת מצטרפת לשורה של פרויקטים מוזיקליים שיצאו לאחרונה לקראת חודש אלול, אך היא בולטת בזכות הפורמט הייחודי של הופעה חיה. במקום להסתפק בקליפ מצולם באולפן או בלוקיישן חיצוני, הפרויקט מעניק לצופים הזדמנות להיות חלק מאירוע אמיתי שהתרחש בפני אלפי משתתפים. האנרגיה של הקהל, התגובות הספונטניות, והאווירה המיוחדת - כל אלו משתקפים בקליפ ומעניקים לו ערך מוסף שמעבר למוזיקה עצמה.