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סינגל חדש מחזק

עופר הלוי בסינגל חדש שיגרום לכם לחייך: 'הכל זה סייעתא דשמיא'

השחקן והיוצר משיק יצירה חדשה על אמונה והשגחה • מסר מחזק על הפער בין תוכניות לבין המציאות | 'גם כשלא הכול מסתדר - הכול מכוון' (מוזיקה)

1תגובות

הכל זה סייעתא דשמיא

מוזיקה

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בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם ה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר עופר הלוי משיק סינגל חדש ומחזק - 'הכל זה סייעתא דשמיא', יצירה שעוסקת באמונה ובהשגחה העליונה. השיר מביא מסר אופטימי ומעורר השראה על הקשר בין המאמצים האנושיים לבין ההכוונה האלוקית.

את המילים והלחן יצר הלוי עצמו, והעיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי אסי טל. השילוב בין יכולות ההלחנה והשירה של הלוי לבין העיבוד המקצועי של טל יוצר תוצאה ייחודית ברמה הגבוהה ביותר.

היצירה החדשה נוגעת בפער שבין הרצונות והתוכניות שלנו לבין הדרך שבה הדברים מתפתחים בפועל. המסר המרכזי של השיר מזכיר כי לצד ההשתדלות והמאמץ האנושי, הכול בסופו של דבר בהשגחה ובסייעתא דשמיא. התחושה הזו מתחברת ישירות לחוויה האנושית של עליות וירידות, תקוות ואכזבות.

בתקופה המורכבת שעובר עם ישראל, הן במישור האישי והן במישור הכללי, המסר של השיר מקבל משמעות מיוחדת. גם כשלא הכול מסתדר כפי שרצינו, אנחנו באמונה שהכול מכוון. הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו אינה מקרית - היא משקפת את הצורך בחיזוק ובאמונה בימים מאתגרים.

בפזמון הקליט שר הלוי: 'והכל זה סייעתא דשמיא, סי סי סייעתא דישמיא' - משפט שהופך את רעיון האמונה למסר פשוט, קליט ומחבר. הפשטות של המילים משדרת את העומק של המסר: ההכרה שמעבר לכל המאמצים שלנו, יש כוח עליון שמכוון את הדברים.

הסינגל החדש מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בימים האחרונים. יצירה מיוחדת לחג הסוכות שנולדה מתוך חיבור עמוק לחג, אלבום ראשון של יואלי דוידוביץ שנולד מתוך לימוד מסכת סוכה, ועוד שורה ארוכה של פרויקטים מוזיקליים שמביאים מסרים של אמונה ושמחה.
מוזיקהמוזיקה חסידיתמוזיקה יהודיתעופר הלויאסי טל

1 תגובות

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אין על עופר הלוי בעולםםםם שיר מושלם
משהי...

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