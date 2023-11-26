עשרת ימי תשובה בהם אנו מפשפשים במעשינו, חוזרים בתשובה ומבקשים על העתיד, 'כיכר השבת' בתוכנית מיוחדת "מוצאים תשובה" | מפגש אישי ונוגע עם חוזרים בתשובה על הדרך והתהליך הנפשי, הלבטים והספקות | בפרק הראשון: השחקן והיוצר עופר הלוי על המשחק מול השם, הפשקווילים שחטף והתשובה שמצא (אולפן)
בשנה האחרונה הפיק עופר הלוי באמצעות תיאטרון משמחי לב, את ההצגה 'המלך והעני' והתגובות לא איחרו לבוא, לבקשת הקהל הקליט עופר הלוי מחדש את 'אדון הסליחות' שבוצע בהצגה. את הלחן למילים המוכרות יצר עידן יצחייק והעיבוד של אודי דמארי (סינגלים)