עופר הלוי בחידוש מרגש: "ענני"

השחקן והזמר עופר הלוי מחדש את הפיוט "ענני" שכתב רבי שלמה קורח. הלחן במקור של נרקיס ואילו ההפקה המוזיקלית המחודשת של עובד מוניס (סינגלים וקליפים)

השחקן והזמר עופר הלוי, מהדמויות המוכרות והאהובות בעולם התרבות הדתי, משחרר בימים אלו ביצוע מחודש לשיר המרגש – “ענני”.

הלוי, שידוע בקולו הייחודי ובנוכחותו הבימתית, בחר בשיר “ענני” מתוך חיבור אישי למילים ולעוצמה הרגשית שטמונה בו. לדבריו: “יש בשיר הזה בקשה עמוקה, תחינה אמיתית, שכולנו מרגישים לפעמים ברגעים שונים בחיים. החיבור שלי לטקסט היה מיידי, ורציתי להביא אותו בקולי ובדרכי.”

הביצוע החדש יוצא בתקופה טעונה לעם ישראל, ולדברי הלוי הוא מוקדש גם לתפילה ולתקווה לשובם המהיר של החטופים לביתם, להצלחת חיילנו הלוחמים ולע"נ אלו שמסרו עלינו את החיים. “המילים ‘ענני’ מקבלות היום משמעות כפולה – זו קריאה אישית פנימה. אנחנו מתפללים לראות את כל יקירינו חוזרים אלינו בשלום.”

קרדיטים:

מילים: ר' שלמה קורח

לחן: נרקיס

עיבוד והפקה מוזיקלית: עובד מוניס

