מקהלת ווקאל Choir מארחים:

אלחנן ענבל ודודי פרישמן בדואט חופה: "תפילת חתן"

"תפילת חתן" דואט חדש ומיוחד בין אלחנן ענבל ודודי פרישמן יחד עם מקהלת ווקאל Choir יוצא לאוויר העולם, בלחנו של איציק שטיין, ובהפקה מוזיקלית של אבי ריימי ויאיר בודנר (סינגלים וקליפים)

הדואט המיוחד הוא יוזמה של יהושע שטרן שנחשף בעבר לדואט בין השניים על הבמה, והחליט להפוך את השילוב המיוחד לסינגל חדש. שטרן, מנצח מקהלת ווקאל Choir, שנחשפת לראשונה כאן בשיר מספר, כי המקהלה החדשה היא מקהלת אולפן, ובקרוב יצאו שורת פרויקטים חדשים ומסקרנים בהשתתפותם.

קרדיטים:

לחן: יצחק שטיין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר

