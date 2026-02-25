פרויקט 'גשר' ומוטי וייס בביצוע מלהיב במיוחד: "ניגון הקוזאק"

"ריקוד הקוזאק" המודז'יצאי הוא ניגון ששרד דרך ארוכה ומפותלת עד לימים אלו. הדמות שעומדת מאחוריו הוא הרבי ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זיע"א. הוא היה אדמו"ר נערץ, שהלחנים שפרצו מלבו הטהור העמידו אותו כאחד מגדולי המלחינים של המוזיקה החסידית, עם ניגונים מחושבים, עוצמתיים ובעלי מבנה ברור ומדויק.

במהלך מלחמת העולם הראשונה, כאשר נאלץ האדמו"ר להימלט ממודז'יץ לראדום, אבדו רבים מכתביו ויצירותיו המקוריות. מה שנותר שרד מכוח הזיכרון בלבד, ונשמר על ידי בני משפחה וחסידים מסורים שנשאו את המנגינות בליבם וסירבו לתת להן להיעלם, מעבירים אותן מדור לדור.

"ריקוד הקוזאק" הוא אחד מאותם ניגונים ששרדו. במשך השנים הוא הפך לניגון מצווה טאנץ אהוב בחוגי מודז'יץ, מנגינה הנושאת באופן טבעי את האנרגיה וההדר של אותו רגע מיוחד המתקיים ברגעי השיא של החתונה.

פרויקט 'גשר', אשר חרט על דגלו לשמר ולהחיות את המוזיקה החסידית המקורית, ביחד עם מוטי וייס, מחיים את הניגון הזה מחדש, באותנטיות, בעומק ובכבוד הראוי למורשת זו.

קרדיטים:

לחן: הדברי ישראל ממודז'יץ

עיבוד מוזיקלי: משה יעקב