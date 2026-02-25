כיכר השבת

ברוך שלום מחדש את שירו: "קלי קלי"

הזמר והיוצר ברוך שלום בלסופסקי מחדש את שירו "קלי קלי" עם עיבוד מוזיקלי חדש וקליפ. הלחן של ר' יואל ישראל זופניק ואילו העיבוד המחודש של מנדי פקטה (סינגלים וקליפים)

הזמר ברוך שלום מחדש את שירו “קלי קלי” בקליפ וידאו חדש. השיר בלחנו של רבי יואל ישראל זופניק ובעיבוד מוזיקלי של מנדי פקטה.

לא פעם אנחנו עסוקים בטרדות היום־יום, בטוחים שאיכשהו הדברים יסתדרו מעצמם ושוכחים את העיקר: לפנות בתפילה להקב״ה.

כך היה גם אצל אסתר המלכה. לאחר שפנתה לאחשוורוש ואיבדה את רוח הקודש, היא חזרה אל התפילה וזעקה את הפסוק מתהילים כ״ב - “אלי אלי למה עזבתני” ורק אז הכול התהפך לטובת עם ישראל.

השיר, שיצא בעבר כסינגל, מתחדש כעת בקליפ מיוחד לקראת תענית אסתר ופורים הבאים עלינו לטובה.

קרדיטים:

לחן: רבי יואל ישראל זופניק

הפקה מוזיקלית: מנדי פקטע

עיבוד מוזיקלי במקור: שלומי וועכטר

