להקת 'לב אבות' בביצוע מלהיב ללהיט: "ולעורר ליבי"

להקת לב אבות: "כשמתבוננים בעניין אהבת ה' מבינים שאהבת ה' איננה צו חיצוני על האדם, אלא דבר העומד בסוד מהות חיינו.

לאורך הדורות, נחשפנו לכל מיני תרבויות זרות שניתקו אותנו והרחיקו אותנו מהנשמה הטהורה השוכנת בקרבנו. הגלות הקשה גרמה לכך שנשכח מליבנו מי אנחנו באמת, מהי מעלת נשמתנו ולאן אנחנו שייכים.

תחיית הידיעה שאנחנו בני א-ל חי, עם קדוש להשם א-לוקיו, זרע אברהם, יצחק ויעקב ושביכולתנו ובתפקידנו להאיר את כל העולם כולו בכבוד ה', זקוקה לאהבה.

דורנו, הוא דור גדול, עת אשר אנו עומדים בשערי הגאולה השלימה עלינו להחיות ולעורר בכל כח את אהבת ה' בצורה המעולה שלה אשר מלמדת אותנו כי אהבת ה' היא חיבור עמוק אל מי שאנחנו באמת ואל מקור החיים של כל העולם כולו.

בשעה שהלב מתמלא באהבת ה' מתפרץ זרם אדיר של אור, חיים וגבורת קודש אשר ממלאת את כל ההוויה בקדושת שמו יתברך.

ואותה אהבה עליונה זו שולחת קוויה ואורותיה אלינו בסוד שמחת חתן וכלה. בזמן שחתן וכלה עומדים תחת החופה ומתקדשים הם מעוררים ומאירים עליהם ועל כל ישראל את אהבת ה' הטהורה הזו. האמירה לחיות חיים מלאים באכפתיות ובמסירות לזולת היא זו שמגלה ופותחת בפנינו את הצוהר להבין את האמת הפנימית של כל המציאות כולה, שבה אין לא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות אלא אך טוב וחסד, וטוּב אלוקי טהור.

הזכות להיות שותפים להופעת אהבת ה' בעולם ממלאת את ליבנו הודיה ושמחה ורצון אדיר להפוך כל חתונה לחתונה הכי טובה שיכולה להיות.

מגישים לפניכם באהבה אין סופית ביצוע מתוק ומלא בחן אשר מבטא מעט מן השמחה וההודיה האינסופיות שאנו זוכים לחוות בכל חתונה וחתונה מחדש.

שנזכה כולנו במהרה לגאולה שלמה בחסד וברחמים, בשוב ה' ציון במהרה בימינו אמן".

קרדיטים:

לחן: שלמה קאליש

עיבוד והפקה מוסיקלית - אורי כהן

שירה- דניאל עמיצור

סקסופון - דוד אלבז

כינור- איתמר קמאי

קלרינט - נריה בוסקילה

תופים - אבישי ישר / בנימין גולדברג

בס קלידים ופסנתרים - אורי כהן / אלישיב קרמר

גיטרות - אריאל אהרון / הלל פישר

קולות- דניאל עמיצור, דוד אלבז, איתמר קמאי, הלל פישר