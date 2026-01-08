לפני כעשור, לרגל אירוע חסד סגור, הולחן שיר מיוחד. כעת, המלחין ואיש המקהלות, יעקב רוטבלט, החליט להוציא את היצירה אל האור - בביצוע מחודש, עכשווי ומרגש.

"זה לזה" הוא שיר חסידי שהולחן לכבוד אירוע התרמה יוקרתי לארגון החסד "עזר מציון", המבוסס על דבריו הקדושים של המגיד מקוז'ניץ זצ''ל.

הטקסט נושא מסר עוצמתי של אחדות וערבות הדדית: "כשכל ישראל יתנו יד זה לזה, יצטרפו הידיים ליד אחת המגעת עד כיסא הכבוד".

אל רוטבלט מצטרפים לביצוע מקהלת 'ידידים' העולמית, המלווה את השיר בהרמוניה עשירה, וילד הפלא יאיר כהן, שמוסיף בקולו הצלול נופך של רגש ותמימות יהודית.

התוצאה היא יצירה שמשלבת בין עומק המחשבה החסידית לבין לחן קליט ומרומם, שמזכיר לנו שדווקא דרך החיבור בינינו כאן למטה - אנחנו מצליחים להגיע הכי גבוה שאפשר.

קרדיטים:

לחן: יעקב רוטבלט

מילים: המגיד מקוז'ניץ זצ''ל

ביצוע: יעקב רוטבלט, ילד הפלא יאיר כהן ומקהלת 'ידידים' העולמית

עיבוד: דיויד טויב ויעקב רוטבלט