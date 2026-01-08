עמירן דביר ואריאל לדני בדואט חדש: "ספר לו על מלך העולם"

הזמר והיוצר עמירן דביר, בדואט חדש עם הזמר אריאל לדני. את המילים והלחן כתב היוצר הנודע, שמואל יונה ('יתגדל ויתקדש', 'מלאכים' ועוד). ההפקה המוזיקלית של הגיטריסט אריק שחר.

עמירן דביר: "זהו שיתוף הפעולה השלישי שלי עם היוצר שמואל יונה. אם משהו בא אליכם עם תלונות... ספרו לו על מלך העולם ומשם ילמד את התשובה".

אריאל לדני: "השיר הזה נולד מתוך רגע אמיתי ופשוט באולפן. לא חיפשנו ליצור משהו שיתפוצץ או יהפוך ללהיט, אלא רצינו ליצור שיר שכולו הודיה לבורא עולם.

החיבור ביני לבין עמירן נבע מהכוונה הפשוטה לתת למי שמאזין רגע של קרבה, להביט על הדברים הקטנים ולמצוא שם משהו גדול את בורא עולם.

לא משנה אם המאזין הוא מקורב לדת או פחות מקורב שידע שבורא עולם תמיד כאן אם תחפש אותו אתה תמצא.

מבחינתי, אם אדם אחד ירגיש שהשיר עזר לו להתקרב לבורא עולם דרך השיר הזה, עשינו את שלנו".

קרדיטים:

לחן ומילים: שמואל יונה

הפקה מוזיקלית: אריק שחר

מילים:

הכל כאן כל כך יפה

זאת זכות להיות בעולם

ואם מישהו יספר לך שלא

ספר לו על מלך העולם

הכל כאן כל כך יפה

החיים שקיבלנו כולם

ואם מישהו יספר לך שלא

ספר לו על מלך העולם

ספר לו שאין עוד

מלך מלבדו

והוא היה והוא הווה

והוא גם כל הזמן יהיה

ספר לו שגם ב...

תוך ההסתרה

הוא לא יפסיק לשמור תמיד

על כל מה שברא

ספר לו ספר לו

שלא נבין כאן שום דבר

מה שאתמול היה ברור

היום נמלט אל הנסתר

ספר לו שגם אם

אתמול היה שונה

מחר יהיה עוד טוב יותר

הכל עוד ישתנה