יהורם גאון ואהרן רזאל בשיר חדש שיחבק את הלב: 'למען אחיי'

בחיבור מפתיע ומרגש, משיקים הזמר אהרן רזאל והאמן יהורם גאון שיר חדש בשם 'למען אחיי' - יצירה שנולדה מרגע של השראה פתאומי ומביאה מסר עמוק של אחדות ואכפתיות. השיר, שנכתב בעקבות הודעה שהתקבלה לסלולרי של רזאל, מוקדש לכל מי שנותן ונותן את כל מה שאפשר למען עם ישראל.

הסיפור מאחורי השיר החל במהלך טיול שערך רזאל עם אשתו, כשהגיטרה בידו. באותו רגע קיבל הודעה לסלולרי שנשלחה ככל הנראה לרשימת תפוצה גדולה. בהודעה היה טקסט שקורא לאנשים גם בסוף המלחמה לזכור שיש המון מעגלים שעדיין עמוק בתוך הסיפור. בטקסט נכתב: 'לא נשכח ולא נניח לכולם, עד שיקבל את כל האהבה שלנו, עד שניתן להם את כל מה שאפשר'. המילים הללו הציתו ברזאל השראה מיידית. במקום הוא התחיל להלחין את השיר, ובהמשך חבר לאבי אוחיון שלקח חלק בכתיבת המילים. היצירה המשותפת הפכה לשיר שמדבר ישירות אל הלב ומזכיר את הכוח שבאחדות.

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'אני מרגיש שהשיר מאד מדבר את התקופה, את הימים שהפכו רגישים כל כך בתקופה של חודש אוקטובר', מסר רזאל. 'השיר הזה מוקדש כולו לכל מי שנתן ונותן את כל מה שאפשר למען עם ישראל. יש כאן קריאה חזקה לסולידריות ואכפתיות, ואני תפילה שהניגון הזה יחבק את הלבבות ויזכיר לנו את הכוח שבביחד שלנו'.

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רזאל הוסיף כי זה כבוד גדול עבורו שיהורם גאון הסכים לבצע איתו את השיר. גאון, מצדו, התרגש מהמילים והלחן: 'כשאהרן פנה אלי עם השיר, קראתי את המילים ושמעתי את הלחן, התרגשתי, הרגשתי שהוא מאד מדבר אליי ואל הלב של כולנו'.

האמן הוותיק הבהיר את המסר המרכזי של השיר: 'לקריאה לאחדות, לקריאה לשיקום החברה הישראלית ולחיבוק כל המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל. אין לנו מקום אחר, אין לנו בית אחר ואין לנו חברה אחרת. יש לנו את עצמנו ואת האחים והאחיות שלנו'.

השיר מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. בין היתר, יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי בשם 'עולו אושפיזין' לחג הסוכות, ואיציק אשל הוציא סינגל קצבי בשם 'רבנו, שינית לי את החיים' המוקדש ליום הילולתו של רבי נחמן מברסלב.

החיבור בין רזאל וגאון, שני אמנים מדורות שונים, יוצר גשר מוזיקלי ייחודי שמחבר בין עולמות שונים תחת מסר אחד של אחדות ואהבת ישראל. השיר 'למען אחיי' מבקש להיות קול קורא לכולנו לזכור את האחריות המשותפת ואת הכוח שבאחדות.