מחזירים אותנו לאותה נקודה: האח השכול מתפוצץ על כץ

מנחם קלמנזון, חתן פרס ישראל ששכל את אחיו אלחנן הי"ד בקרבות שמחת תורה ואת אחיינו פדיה מרק בהמשך הלחימה, פרסם הבוקר (שלישי) פוסט נוקב ברשתות החברתיות בו הוא תוקף בחריפות את שר הביטחון ישראל כ"ץ בעקבות דיווחים על היערכות חמאס לחטיפת חייל.

הפוסט פורסם לקראת יום האזכרה השלישי של אחיו אלחנן, שנפל בקרבות בקיבוץ בארי כשהוא מציל עשרות תושבים מידי מחבלי חמאס. "אז חמאס נערך לחטוף חייל, ומה התגובה של שר הביטחון? אם תבצעו - תיענשו", כתב קלמנזון בחריפות.

קלמנזון הזהיר כי האירועים האחרונים מלמדים בברור כי מדינת ישראל חזרה למדיניות ההכלה והתגובה במקום ליזום ולהלום באויב. הוא הזכיר את סרטון המחבל שחדר למוצב בקו הצהוב וחס על חיי החיילים רק מ"טוב ליבו".

בפנייה אישית לשר כ"ץ, הזכיר לו קלמנזון את הפגישה שקיימו במשרדו ואת ההבטחות המפורשות שקיבל ממנו שלא לחזור לאותה נקודת כשל. "בעוד עשרה ימים האזכרה של אלחנן, שלוש שנים בדיוק. מאות ימי מילואים - אנחנו עשינו הכל. אבל אתם מחזירים אותנו לאותה הנקודה", הטיח בכאב.

לדבריו, האשמה המרכזית טמונה בהמתנה הפסיבית לפעולה מצד ארגון הטרור במקום להקדים מכה וליזום פירוז בכוח. את דבריו הטעונים חתם בשאלה קורעת לב: "אתה מצפה שנצביע לכם? אבל מה אתם תעשו שם? מה תעשו שאתם לא עושים עכשיו?".

הפוסט מגיע יום לאחר שהשר כ"ץ משגר אזהרה חריגה לחמאס, בה הוא מזהיר כי "אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה תפונה דרומה". האזהרה נמסרה בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים, "נוכח כוונות ומידעים שונים".