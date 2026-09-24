מוישי דוידוביץ מפתיע: 'מוישי'ס אושפיזין' - קנקן חדש מלא ישן

לקראת חג הסוכות הבעל"ט משיק הזמר מוישי דוידוביץ פרויקט מוזיקלי ייחודי במינו - 'מוישי'ס אושפיזין', קליפ המביא את ניגוני החג הקלאסיים שכולנו גדלנו עליהם בגישה מוזיקלית חדשה לגמרי. הפרויקט, שהורכב על ידי נותי רוטמן, מציע פלייליסט מגוון של שירים מוכרים עם עיבוד מוזיקלי עשיר ומפתיע שמרים את הניגונים המוכרים לסאונד עדכני וממכר.

את הקונספט המיוחד של הפרויקט ניתן לתאר במילים 'קנקן חדש מלא ישן' - שילוב של ניגונים עתיקים ואהובים עם עיבוד מודרני ורענן. דוידוביץ מארח בפרויקט את הזמרים אבי לרנר ומנדי גולדברג, יחד עם מקהלת קאפלה, ויוצר חוויה מוזיקלית שמשלבת את החום והמסורת של ניגוני החג עם אנרגיה עכשווית.

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