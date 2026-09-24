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פרויקט חדש לסוכות

מוישי דוידוביץ מפתיע: 'מוישי'ס אושפיזין' - קנקן חדש מלא ישן

הזמר משיק קליפ מיוחד עם ניגוני החג המוכרים • עיבוד חדשני של נותי רוטמן ודוד פינק | 'קנקן חדש מלא ישן' (מוזיקה)

לקראת חג הסוכות הבעל"ט משיק הזמר מוישי דוידוביץ פרויקט מוזיקלי ייחודי במינו - 'מוישי'ס אושפיזין', קליפ המביא את ניגוני החג הקלאסיים שכולנו גדלנו עליהם בגישה מוזיקלית חדשה לגמרי. הפרויקט, שהורכב על ידי נותי רוטמן, מציע פלייליסט מגוון של שירים מוכרים עם עיבוד מוזיקלי עשיר ומפתיע שמרים את הניגונים המוכרים לסאונד עדכני וממכר.

את הקונספט המיוחד של הפרויקט ניתן לתאר במילים 'קנקן חדש מלא ישן' - שילוב של ניגונים עתיקים ואהובים עם עיבוד מודרני ורענן. דוידוביץ מארח בפרויקט את הזמרים אבי לרנר ומנדי גולדברג, יחד עם מקהלת קאפלה, ויוצר חוויה מוזיקלית שמשלבת את החום והמסורת של ניגוני החג עם אנרגיה עכשווית.

על הצד המוזיקלי הופקד המאסטרו דוד פינק מבלגיה, שביצע את העיבוד והתזמור. ההפקה המוזיקלית הופקדה בידי לייבי פינק, והעיבוד הקולי בוצע על ידי נותי רוטמן. השילוב בין יכולות השירה של דוידוביץ והחברים לבין העיבוד המקצועי יוצר תוצאה ייחודית ברמה הגבוהה ביותר.

הפרויקט מלווה בקליפ משובח מהווי החג, עם תסריט מדוייק שמכניס את הצופים היישר לאווירת הסוכה. את הבימוי, העריכה והצבע ביצע הרשי סגל, והצילום הופקד בידי נפתלי כהנא ודוד אוריאן. ההפקה הטכנית בוצעה על ידי בני ברזל, ואת עיצוב העטיפה ביצע זעירא.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת חג הסוכות. יואלי דוידוביץ השיק אלבום ראשון בקריירה בשם 'עננים' עם חמישה שירים המוקדשים לשמחת החג, ויענקי רוזנבוים הוציא סינגל אנרגטי בשם 'עולו אושפיזין' בעיבודו של יידלה אלטר.

הקליפ החדש של מוישי דוידוביץ מציע חוויה ויזואלית ומוזיקלית שמתחברת ישירות לשמחת החג, כשהוא משלב את המסורת עם הסאונד המודרני. הבחירה להשיק את הפרויקט דווקא בתקופה זו של השנה מהווה מתנה מיוחדת לקהל, שמבקש להכניס את אווירת החג ואת השמחה של המצווה לכל סוכה ובית בישראל.
מוזיקהמוזיקה חסידיתחג הסוכותאבי לרנרדוד פינקנותי רוטמןמוישי דוידוביץ

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