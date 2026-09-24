בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חודש תשרי, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הקלידן והמעבד אפרים מרקוביץ משיק ביצוע חדש ומפתיע לניגון החב"די הקלאסי 'רחמנא', בשיתוף הזמר גרשי אורי. היצירה מציעה פרשנות ייחודית לניגון המוכר, כשהיא משלבת נאמנות למסורת עם עיבוד מודרני ומאתגר.

את הלחן המקורי יצרה חסידות חב"ד, והוא מתנגן בבתים יהודיים רבים - במיוחד בחודש תשרי. מרקוביץ לקח את הניגון המוכר והעניק לו פנים חדשות: החלק הראשון של השיר שומר על הטעם המסורתי והמוכר, אך בהמשך הוא מכניס טעם חדש ומרענן בקצב שונה ומאתגר - 7/8, קצב המאפיין מוזיקת פאנק ומעניק לשיר אופי ייחודי.