בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חודש תשרי, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הקלידן והמעבד אפרים מרקוביץ משיק ביצוע חדש ומפתיע לניגון החב"די הקלאסי 'רחמנא', בשיתוף הזמר גרשי אורי. היצירה מציעה פרשנות ייחודית לניגון המוכר, כשהיא משלבת נאמנות למסורת עם עיבוד מודרני ומאתגר.
את הלחן המקורי יצרה חסידות חב"ד, והוא מתנגן בבתים יהודיים רבים - במיוחד בחודש תשרי. מרקוביץ לקח את הניגון המוכר והעניק לו פנים חדשות: החלק הראשון של השיר שומר על הטעם המסורתי והמוכר, אך בהמשך הוא מכניס טעם חדש ומרענן בקצב שונה ומאתגר - 7/8, קצב המאפיין מוזיקת פאנק ומעניק לשיר אופי ייחודי.
את הקונספט, העיבוד והמיקס ביצע מרקוביץ בעצמו, כשהוא משלב את הניסיון והכישרון שלו ביצירת מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. השירה בוצעה על ידי מרקוביץ ואורי, והקליפ צולם על ידי יוסי בנט ונערך בידי שניאור אייזנבאך. ההקלטות התבצעו באולפני Tenor Studios בישראל ו-Volume Studio בבריטניה.
הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת חודש תשרי. יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי 'עולו אושפיזין' לחג הסוכות, עופר הלוי הוציא סינגל מחזק 'הכל זה סייעתא דשמיא', ויואלי דוידוביץ משיק אלבום ראשון 'עננים' המוקדש לשמחת הסוכות.
מרקוביץ הודה במיוחד לאברהמי ניילנדר על תמיכתו המתמדת בפרויקט. הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חודש תשרי, עם ימי הדין והרחמים, מהווה רקע רוחני מתאים למסר העמוק של הניגון החב"די.
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