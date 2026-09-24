ישראל אדלר בפרויקט ענק לשמחת תורה: 'ממלכת מיר' בשלוש שפות

לקראת חג שמחת תורה הקרב ובא משיק הגראמער הרב ישראל אדלר פרויקט מוזיקלי מיוחד במינו - "ממלכת ישיבת מיר", יצירה מרשימה שמתארת בגראמען את עולמם של לומדי והוגי התורה בממלכת ישיבת מיר. הפרויקט, שהופק במיוחד לכבוד המעמד ההיסטורי "מלכי רבנן" שהתקיים בהיכל ארנה בירושלים בשנת התשפ"ו, מציג את המסר בשלוש שפות: לשון הקודש, אנגלית ואידיש.

היצירה מהווה מסע מוזיקלי אל לב הלבבות של עולם התורה, כשהיא משלבת את המסורת העתיקה של הגראמען עם הפקה מוזיקלית מקצועית ומרשימה. הבחירה להציג את התוכן בשלוש שפות מעידה על הרצון להגיע לקהל רחב ומגוון, תוך שמירה על העומק והמסר הרוחני של היצירה.

את הפרויקט יזמה ישיבת מיר, ואת בימוי והפקת האירוע ביצעה חברת פליישמן פלס. אדלר עצמו אחראי על השירה והכתיבה באנגלית ואידיש, בעוד שהקונספט והכתיבה בלשון הקודש בוצעו על ידי מ.א. תווים. את המקהלה ביצעה מקהלת מלכות, והעיבוד המוזיקלי הופקד בידיו של שמוליק ויינריך.

ההפקה המוזיקלית כוללת צוות מקצועי מרשים: אבי סינגולדה על הגיטרות, דור אסרף על כלי הנשיפה, יוסי שפיגלר על עיצוב הפסקול, ומוישי רוט על הניהול המוזיקלי. את העריכה ביצעה חברת Switch הפקות, והצילום בוצע על ידי אסף קליין מ"רואים את הקולות".

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת חג הסוכות ושמחת תורה. יואלי דוידוביץ השיק אלבום ראשון בקריירה בשם "עננים" הכולל חמישה שירים, יענקי רוזנבוים הוציא סינגל אנרגטי בשם "עולו אושפיזין", וחיים גרין משיק יצירה מקפיצה בשם "זמן שמחתנו".

היצירה "ממלכת ישיבת מיר" מביאה מסר עמוק על שמחת התורה ועל החיבור המיוחד ללימוד ולהגות בתורה. הגראמען, שהוא אמנות מסורתית בעולם החסידי, מקבל כאן ביטוי מודרני ומקצועי, תוך שמירה על המסורת והעומק הרוחני המאפיינים את הז'אנר.