אמיר אליהו בסינגל חדש שיגרום לכם לרקוד: 'השם מלך'

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חג הסוכות הבעל"ט, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: כוכב הזמר המזרחי אמיר אליהו משיק סינגל חדש ואנרגטי בשם 'השם מלך', יצירה קצבית ושמחה המשלבת אווירה מזרחית עם נגיעות של מוזיקה טורקית. הסינגל מגיע בתקופה מיוחדת של חג הסוכות ושמחת תורה, ומביא מסר של אמונה, שמחה והמלכת הקדוש ברוך הוא בעולם.

את העיבוד המוזיקלי ביצע דוד ביתן, שהעניק לשיר סאונד מזרחי-טורקי סוחף עם קצב שמזמין את כולם להצטרף, לשיר ולשמוח. הלחן הטורקי מקבל פנים חדשות דרך העיבוד המקצועי, כשביתן משלב את הניסיון והכישרון שלו ביצירת מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. השילוב בין הסגנון המזרחי לנגיעות הטורקיות יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לאווירת החג. הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חג הסוכות, שמכונה 'זמן שמחתנו', מהווה רקע רוחני מתאים למסר השמחה והאמונה שמביא השיר. 'השם מלך' הוא שיר של שמחה ואמונה, שמבקש להדהד בארץ ובעולם ולהכניס את אווירת החג לכל בית.

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את יחסי הציבור לפרויקט מנהל אסף משיח. הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. בין היתר, הזמר יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי בשם 'עולו אושפיזין' בעיבודו של יידלה אלטר, יואלי דוידוביץ הוציא אלבום ראשון 'עננים' המוקדש לשמחת החג, והקלידן אברהם עזר השיק מחרוזת דאנס בשיתוף הזמרים אליהו לייפער ומאיר בריקמן.

הסינגל החדש של אליהו מתאפיין בקצב מקפיץ ואנרגטי, המשלב אלמנטים של מוזיקה מזרחית וטורקית עם המסר הרוחני של השיר. העיבוד מביא גישה חדשה ומרעננה, תוך שמירה על המסר המקורי של אמונה והמלכת השם. השיר מזמין את המאזינים להצטרף לשמחת החג ולהביא את המסר של 'השם מלך' לכל מקום.