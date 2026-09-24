בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חג הסוכות, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: חבורת 'תודה לך השם' (TYH) משיקה סינגל חדש בשם 'Shower Me With Love', יצירה המתחברת ישירות לתפילת הגשם שנאמרת בשמיני עצרת. השיר, בביצועו של ישראל פורטנוי, מציע זווית רוחנית ועמוקה על משמעות הגשם הראשון.

היצירה החדשה עוסקת בקשר המיוחד בין הגשם הגשמי לשפע הרוחני. כמו שהאדמה היבשה מחכה לטיפות הראשונות אחרי קיץ ארוך, כך גם הנשמה מחכה לשפע מלמעלה. השיר מזמין את המאזין לפנות אל בורא עולם בפשטות ובביטחון, ולבקש ממנו שיַרעיף עליו אהבה, בדיוק כמו שמבקשים גשם. המסר המרכזי של השיר מתבטא במילים: 'דבר עם השם ובקש ממנו את מה שאתה צריך! טובו אינו יודע גבול, אהבתו וברכותיו מקיפות אותך מכל עבר! הרעף עליי אהבה, השם, והחזק אותי בחיבוקך!' התחושה הזו מתחברת ישירות לימים המיוחדים של חג הסוכות ושמיני עצרת, שבהם מתחילים להזכיר 'משיב הרוח ומוריד הגשם'.

"Shower Me With Love" מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

ראובן, המלחין שכתב את השיר, מסביר את הרעיון שעומד מאחוריו: 'המחשבה היא שאנחנו יכולים לבקש מריבונו של עולם שירעיף עלינו מאהבתו, אהבה שהוא רוצה להעניק לאוהביו. זה לא חייב להיות משהו מסוים, אלא פשוט להרגיש עטופים בה ולהישאר בתוכה'.

ההפקה המוזיקלית של מנדי פורטנוי יוצרת אווירה חמה ועוטפת, וקולות הרקע של ישראל ואחיו מנדי מוסיפים לשיר תחושה של תפילה משותפת. התוצאה היא שיר שמתאים ללוות את ימי החג ואת תחילת החורף, ומזכיר שהגשם הגשמי והשפע הרוחני יורדים מאותו מקור.

הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - בימים אלה, כשבתי הכנסת בכל העולם היהודי נערכים לחג הסוכות ולשמיני עצרת, השיר מקבל משמעות מיוחדת. הוא מזכיר שהתפילה לגשם היא לא רק בקשה גשמית, אלא גם כמיהה לשפע רוחני ולקרבה אלוקית.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי 'עולו אושפיזין', יואלי דוידוביץ' הוציא אלבום ראשון 'עננים', וזמרים נוספים הפיקו יצירות המוקדשות לשמחת החג.