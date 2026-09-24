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חג הסוכות

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה עושים כשהמצווה הכי יקרה שלך נהרסת מול העיניים? | צפו

ברגעים שבהם הכל מתפרק, הכוח האמיתי אינו נמצא במה שיש לנו בידיים, אלא ביכולת לעצור, לבחור באיפוק, ולזכור שמילה טובה ושליטה עצמית לא עולות דבר – אבל שוות עולם ומלואו (סוכות)

פינתו של הרב יעקב גלויברמן לחג הסוכות
פינתו של הרב יעקב גלויברמן לחג הסוכות

ערב חג הסוכות, ולצדיק רבי מיכל מזלוטשוב אין פרוטה בכיס, אבל יש לו אוצר אחד יקר מכל: תפילין קדושות שירש מאביו, שעליהן סירב לוותר גם בימי הרעב הקשים ביותר.

והנה, שעות ספורות לפני החג, מגיע לעיר יהודי עם אתרוג מהודר ודורש סכום עתק. רבי מיכל, בלי להסס, מוכר את ירושת אבותיו היקרה כדי לזכות במצווה.

כשהוא חוזר הביתה קורן מאושר, אשתו נדהמת לגלות את המחיר – ובסערת כאב וכעס על המצוקה בבית, היא תופסת את האתרוג ועוקרת ממנו את הפיטם, פוסלת אותו כליל.

באותו שבריר שנייה של הלם וכאב צורב, נשא הצדיק את עיניו לשמיים ולחש: "ריבונו של עולם, תפילין כבר אין לי, אתרוג אין לי – האם עכשיו גם אכעס ואאבד את כל עולמי?", הוא נשם עמוק, התגבר על הסערה ואמר: "לא, אני לא אכעס".

ברגעים שבהם הכל מתפרק, הכוח האמיתי אינו נמצא במה שיש לנו בידיים, אלא ביכולת לעצור, לבחור באיפוק, ולזכור שמילה טובה ושליטה עצמית לא עולות דבר – אבל שוות עולם ומלואו.
סוכותהרב יעקב גלויברמן

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