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מעשה רקם

שמחת בית השואבה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו

שמחת בית השואבה - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על חג הסוכות • צפו (יהדות) 

שמחת בית השואבה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר
שמחת בית השואבה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו)
הרב הראשיסוכותהרב קלמן ברמעשה רקם

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