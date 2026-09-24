מעשה רקם שמחת בית השואבה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו שמחת בית השואבה - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על חג הסוכות • צפו (יהדות) כהכיכר השבת14:48 שמחת בית השואבה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: רן אליהו10100:00/5:00שמחת בית השואבה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו) הרב הראשיסוכותהרב קלמן ברמעשה רקם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:האברך כמעט התגרש אחרי עשור: זו הטעות הנוראה שכמעט הרסה לו את הביתמרדכי רוט|15:09במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לחג הסוכות • צפוכיכר השבת|14:37פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה עושים כשהמצווה הכי יקרה שלך נהרסת מול העיניים? | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:34אולי גם יעניין אותך:טיפס על עץ לקטוף סכך - ונתקע בגובה עצום של 12 מטר | צפו בחילוץ הדרמטידוד הכהן|12:34צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק והוא פונה לבית החוליםקובי רוזן|10:34החלה אכיפה בכל הארץ של סוכות מסוכנות: "לא רק עבירה, זו סכנת נפשות"בני סולומון|23.09.26
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