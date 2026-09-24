ברוך שאמר המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה לחג הסוכות • צפו מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד לחג הסוכות | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים) כהכיכר השבת14:40 המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה לחג הסוכות - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:06:21המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה לחג הסוכות (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד) סוכותהרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לחג הסוכות • צפוכיכר השבת|14:37פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה עושים כשהמצווה הכי יקרה שלך נהרסת מול העיניים? | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:34טיפס על עץ לקטוף סכך - ונתקע בגובה עצום של 12 מטר | צפו בחילוץ הדרמטידוד הכהן|12:34אולי גם יעניין אותך:צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק והוא פונה לבית החוליםקובי רוזן|10:34החלה אכיפה בכל הארץ של סוכות מסוכנות: "לא רק עבירה, זו סכנת נפשות"בני סולומון|23.09.26אתרוג ב-2000 דולר: איפה עובר הגבול בהידור?משה מנס ושוקי סלומון|23.09.26
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