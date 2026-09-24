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ברוך שאמר

המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה לחג הסוכות • צפו

מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד לחג הסוכות | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)

המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה לחג הסוכות
המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה לחג הסוכות (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)
סוכותהרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמר

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