איפה האושפיזין בליל הסדר? | הרב ישראל רידר על חג הסוכות

איפה האושפיזין בליל הסדר? | הרב ישראל רידר על חג הסוכות

הדברי חיים מצאנז שאל שאלה מעניינת: מדוע אנחנו מזמינים את האושפיזין הקדושים דווקא בסוכות? אולי היה מתאים יותר להזמין אותם בפסח?

הרי כאשר מגיעים אורחים חשובים כל כך, מן הראוי לכבד אותם כראוי: שולחן נאה, כלים מפוארים, כיסאות נוחים ואווירה נעימה. אז מדוע דווקא בסוכה, לפעמים על כיסאות פשוטים ובתנאים רחוקים כל כך מהנוחות של הבית?

התשובה היא שסוכות מגיע מיד לאחר יום הכיפורים.

לאחר עשרת ימי תשובה, לאחר יום הכיפורים, אנו עומדים נקיים וזכים יותר מחטא. דווקא אז אנו מכניסים את האושפיזין הקדושים לסוכה.

ההתבוננות הזו יכולה להכניס שמחה עצומה בלב.

אנחנו לא נכנסים לסוכות כאנשים שמגיעים אחרי יום הדין עם חששות ופחדים, אלא כמי שעברו תהליך של תשובה, סליחה וכפרה, וכעת זוכים להיכנס לחג כשהם נקיים יותר ולעמוד יחד עם האושפיזין הקדושים.

מתוך כך נוכל לקיים ביתר שאת את הציווי: "ושמחת בחגך והיית אך שמח".