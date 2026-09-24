דקת חיזוק ביום כך תגיעו לשמחה בחג הסוכות | צפו ברבי אלימלך בידרמן מי שיהא שמח בחג הסוכות ולא יצטער כלל מובטח לו שיהיה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)