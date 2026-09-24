דקת חיזוק ביום כך תגיעו לשמחה בחג הסוכות | צפו ברבי אלימלך בידרמן מי שיהא שמח בחג הסוכות ולא יצטער כלל מובטח לו שיהיה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 כך תגיעו לשמחה בחג הסוכות | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:08כך תגיעו לשמחה בחג הסוכות | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאאיזו סוכה מביאה שמחה? | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|23.09.26 סוכותרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרוש פותח במתקפה חריפה על גור ומסביר מדוע הלך על מהלך הפיצול עם בעלזא: 'לא יכולתי לשתוק יותר'חנני ברייטקופף|10:16ראש הישיבה התייחס על הופעתו לראשונה של ראש הממשלה בכותל לסליחותחיים רוזנבוים|09:56בשעת ליל: אנטישמי רדף אחרי בחור ישיבה עם סכין שלופה | תיעוד דרמטינחמן שטרנהרץ|07:34אולי גם יעניין אותך:התוכנה הסודית שחסכה שבועות של עבודה בישיבת חברוןחנני ברייטקופף|23.09.26שריפת ענק חריגה בהיקפה במאה שערים, ספרי תורה מפויחים חולצו מבית כנסת בוער | תיעודים כואביםמישאל לוי|23.09.26בגלל כספי צדקה: טלז סטון סוערת והתושבים פתחו עצומה נגד ראש המועצה קובי ישראל|23.09.26
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