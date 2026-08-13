עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע ביצוע מיוחד במינו שמשלב בין שמחה לכמיהה, בין חתונה לירושלים. בחתונה שנערכה לאחרונה באולם Lake Terrace, הציגה תזמורתו של שייע קלר יצירה מוזיקלית שנגעה בלבבות כל הנוכחים - שילוב מרגש בין הלחן האהוב "טאטע טאטע" של יעקב שוואקי לבין המילים הנצחיות "אם אשכחך ירושלים".

הביצוע המיוחד, שכלל את שייע קלר, זאנוויל ויינברגר, שמילי אונגר ומקהלת ידידים, יצר רגע נשגב שחיבר בין השמחה של החתונה לבין הזיכרון התמידי של ירושלים. הפסוק "אם אשכחך ירושלים", הנאמר תחת חופות ברחבי העולם מדי ערב, קיבל ביטוי מוזיקלי חדש דרך הלחן המוכר והאהוב.

השילוב בין הלחן של "טאטע טאטע" לבין מילות "אם אשכחך" אינו מקרי. הלחן, שבוצע במקור על ידי יעקב שוואקי והפך ללהיט אהוב, נושא בתוכו תחושה של קרבה ושייכות. כשהוא מתחבר למילים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", נוצר מסר עוצמתי על הקשר הבלתי נפרד בין עם ישראל לבין עיר הקודש.

הביצוע באולם Lake Terrace כלל שיתוף פעולה בין מספר אמנים מובילים. שייע קלר, המוכר כמנצח ומעבד מוזיקלי מבוקש, הוביל את התזמורת. לצדו הופיעו זאנוויל ויינברגר ושמילי אונגר, שני זמרים שהפכו לשמות מוכרים בשמחות ואירועים. מקהלת ידידים הוסיפה עומק ווקאלי שהעצים את המסר.

העיבוד המוזיקלי של שייע קלר הצליח לשמר את האופי המקורי של הלחן תוך התאמתו למילים החדשות. התזמורת יצרה מעטפת צלילית עשירה שליוותה את הזמרים והמקהלה, כשהיא מדגישה את הרגעים הרגשיים של הביצוע. המיקס של מנדי פרידמן תרם לאיכות הצלילית המקצועית.

הביצוע צפוי להפוך לאחד המבוצעים האהובים בחתונות ובאירועי שמחה. השילוב בין שמחת החתונה לבין הזיכרון של ירושלים משקף את המסורת היהודית העתיקה - גם ברגעי השמחה הגדולים ביותר, הלב נשאר מחובר לעיר הקודש. כפי שנאמר תחת כל חופה: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".