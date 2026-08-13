גבר חרדי בגיל העמידה (40 ומעלה) שהיה נקלע בליל שישי שעבר להיכל התרבות ברמות, היה משפשף את עיניו בתימהון. מאות בחורי ישיבות מהמיינסטרים החרדי מקפצים באקסטזה קיצונית ושואגים מיליה במילה שירים בעלי טקסטים ארוכים ומורכבים, כשעל הבמה ניצב זמר מתנחל מהגבעות, עם גוזמבות וכובע נשים לראשו, והוא אפילו לא מתאמץ לשלהב את הקהל.

בעשור האחרון, הזמר והאמן ביני לנדאו שהחל את דרכו בגבעות ובעילום שם ("בסתר המדרגה"), פרץ את לב עולם הישיבות החרדי, כשהוא סוחף בשיריו אלפים אלפים שהפכו להיות חסידיו המושבעים. כל שיר שהוא מוציא עף בין הבחורים, ששולטים ברמה בכל השירים והניואנסים. כמו שראיתי במופע האחרון.

המופע

כבר מתחילת המופע התגודדו עשרות בחורים בתחתית הבמה, שואגים עם ביני את כל השירים, הישנים והחדשים כאחד. ביני, ששמר על קשר רציף עם הקהל המשולב, עצר בין שיר לשיר להתעניין בקהל ולשאול מה השיר הבא שהם היו רוצים. מה שגרם לרגעי צרחות מכל עבר: "משכן", "כתר", "רסיסי לילה" ועוד משיריו של ביני, שכל אחד מהקהל הרגיש צורך לשמוע ברגע הזה.

ביני, שמשלב בין הופעות בוטיק ברחבי הגבעות לבין הופעות אומנותיות באודיטוריומים ברחבי הארץ, הופיע עם להקה מורחבת תחת ניצוחו של ערן קליין, המנהל האומנותי המוכשר. בין הנגנים היו כמובן הצוות הגרעיני של ביני מזה שנים - משה שלו על ה"סַנְטוּר" (מנגן את הפתיחים של "אור בהירות הדרך" "משכן" ועוד), והגיטריסט המופלא מורדי בן חמו. מיותר לציין שכל המופע היה בנוי על נגינה חיה ולא על פלייבקים ונגנים שמציגים בכאילו...

למרות ההפקה המקצועית והנגינה המהודקת, תוכן וקצב המופע נראו ספונטני לחלוטין. ככל הנראה הוכנה מראש איזושהי תבנית למופע עם פתיחה בשלאגר של ביני "מסע" וסיום בשיר הפופולארי ביותר שלו - "משכן". אבל מהר מאוד ביני הבין שמדובר בקהל קצת אחר...

כמו שכתבתי, היה נדמה שהקהל הוא זה ששולט בכיוון של ההופעה ומנווט אותה כרצונו. בין השירים ביני פנה לקהל ושאל "מה בא לכם", וברוב המקרים דעת הקהל הכריעה. בין השירים שלו ביני שילב גם עממים כמו "הושיעה את עמך", "אל תירא ישראל" ואפילו "אעופה אשכונה" להרים את האווירה.

בין השירים המקוריים שלו, ביני ביצע מיני "מחרוזת שבת" עם כל שירי השבת שביצע עד היום באופן מקצועי. ביניהם: "ידיד נפש" שביצע עם צמד ממתק לשבת, "קה אכסוף", "ניגון לשבת קודש" שביצע בצמאה. היה מששעשע לשמוע את ביני שר בהברה ליטאית "ירוץ עַבְדֶּךָ"...