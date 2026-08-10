עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה שונה לחלוטין מהמוכר - קובי ברומר משיק את הסינגל 'רוצה להיות אבא', שיר שנולד מתוך רגע אמיתי של כאב וכמיהה. בניגוד לסינגלים רבים שנכתבים מתוך השראה מוזיקלית, השיר הזה מגיע ממקום עמוק של חיים אמיתיים - שיחת נפש לילית ברכב שהפכה ליצירה מרגשת במיוחד.

הכול התחיל בשיחה ספונטנית בין קובי ברומר לחברו מנדי וייס. בשעות הלילה המאוחרות, כשהמחסומים יורדים והלב נפתח, שיתף מנדי בכמיהה הבוערת בו כבר עשר שנים - הרצון לזכות בילדים. כשניסה ברומר לנחם אותו בדברים על לילות לבנים וקושי בגידול ילדים, הגיעה התגובה שהפכה לליבת השיר: "אני רוצה להיות אבא, אני רוצה לקום בלילה!".

דקות ספורות לאחר אותה שיחה מרגשת, קיבל ברומר הודעה מנתנאל לייפר - הלחן לשיר 'רוצה להיות אבא' כבר היה מוכן. לייפר, שכתב את השיר לאחר שנחשף לטקסט כואב שכתב ידידו שלא זכה עדיין לפרי בטן, שלח את היצירה בתזמון מופלא שהרגיש כמו נבואה קטנה. מאז אותו לילה, מנדי וייס כבר זכה בסייעתא דשמיא לחבוק בת, והשיר שנולד מתוך הכאב שלו יוצא כעת לאור.

ברומר עצמו, שברוך השם כבר אבא לשתי בנות, מביא בשיר את הקול של אותם זוגות שעדיין מחכים. הביצוע שלו מלא רגש אמיתי, והוא מצליח להעביר את הכמיהה והתקווה בכל מילה. את השיר כתב והלחין נתנאל לייפר, שהצליח ללכד את הרגש העמוק של הציפייה לילדים במילים פשוטות אך עוצמתיות.

הפקה מוזיקלית רגישה ומרגשת

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע איתמר שקדי, שהצליח להעניק לשיר מעטפת צלילית עדינה ומרגשת. שקדי, שעבד עם מיטב האמנים בז'אנר החסידי, יצר סאונד שמחבר בין פשטות לבין עומק רגשי. ההפקה נמנעת מעומס מוזיקלי ומאפשרת למילים ולביצוע של ברומר לעמוד במרכז - בדיוק כפי שצריך בשיר כזה.

המסר של השיר פשוט אך עמוק - להעריך את מה שיש לנו ולהבין שמה שנראה לאחרים כקושי, עבור אחרים הוא חלום שטרם התגשם. הזעקה "אני רוצה להיות אבא, אני רוצה לקום בלילה" מזכירה לכולנו שהדברים הפשוטים ביותר בחיים הם לעיתים הגדולים ביותר. בדומה לשירים אחרים שיצאו לאחרונה, גם כאן מדובר ביצירה שמגיעה ממקום אמיתי של חיים.

הסינגל יוצא לאור בתקווה ובתפילה שכל הזוגות המצפים יזכו במהרה לבשורות טובות. ברומר, שחווה את הנס של הורות בעצמו, מעביר בשיר את התפילה הכנה שכולם יזכו לחוות את השמחה הזו. כמו ביצירות מרגשות נוספות שיצאו לאחרונה, גם כאן מדובר בשיר שנוגע בנקודה האנושית העמוקה ביותר.