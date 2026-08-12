עולם המוזיקה הים-תיכונית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו לקראת חודש אלול: הזמר עידו יצחק משיק את 'קונצרט סליחות' - ביצוע מרגש לפיוטי סליחות שמשלב בין מסורת שורשית לבין הפקה מוזיקלית עכשווית ומדויקת. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לכניסת ימי הרחמים והסליחות, מציע חוויה רוחנית סוחפת שמתחברת ישירות לעונת התשובה.

עידו יצחק, יליד שכונת מורשה ברמת השרון, גדל בבית דתי-מסורתי ונושם מוזיקה מגיל צעיר. עם רזומה עשיר הכולל הופעות על הבמות הגדולות ביותר, שיתופי פעולה עם ועדי עובדים והופעות רבות בבסיסי צה"ל למען החיילים, הוא מיצב את עצמו כאמן בעל נוכחות בימתית כובשת. הקהל הרב שפוקד את הופעותיו מעיד על כך - לא אחת, הקהל אינו מאפשר לו לרדת מהבמה ומבקש עוד ועוד. בעברו, שימש כזמר הבית בתוכנית 'שישי שמח עם ירון אילן' בערוץ 24.

לפני כשנתיים קיבל עידו החלטה אמיצה ומשמעותית בחייו המקצועיים והאישיים: להפסיק להופיע באירועים עם ריקודים מעורבים. התהליך, שהחל מחיפוש פנימי אחר משמעות עמוקה יותר בעבודתו כאמן, הבשיל לאחר התייעצות עם רבנים ובני משפחה. כיום, עידו רואה בקריירה שלו שליחות של 'קידוש שם שמיים', תוך שמירה על ערכיו מבלי להתפשר על האיכות המוזיקלית הגבוהה המזוהה עמו.

בהמשך ל'קידוש שם שמיים' שהזמר עושה ולקח על עצמו לא להרקיד מעורב כבר כמעט שנתיים, עידו מוציא את 'קונצרט סליחות' לזיכויי הרבים. הוא בוחר לגעת בלבבות עם פיוטי סליחות מרגשים ועמוקים, המשלבים מסורת שורשית עם הפקה מוזיקלית עכשווית ומדויקת. התוצאה היא חוויה רוחנית סוחפת שמתחברת ישירות לעונת הרחמים והסליחות, ומביאה איתה קול ייחודי, נשמה יתרה וחיבור עמוק לשורשים.

בניגוד לסינגלים רבים שמתמקדים בשיר בודד, עידו בחר בפורמט של קונצרט שמחבר יחד פיוטי סליחות מסורתיים תוך שמירה על חוט מקשר אחד: ההתעוררות הרוחנית לקראת הימים הנוראים. הביצוע משלב את הסגנון הים-תיכוני המוכר של עידו עם העומק והרגש של פיוטי הסליחות, ויוצר מפגש מיוחד בין המסורת לבין הפקה מודרנית.

הפרויקט מגיע בעיצומה של עונת קיץ עמוסה, אך עידו בחר לצאת עם קונצרט שמבטא את התפיסה שלו על עולם המוזיקה - השירה והנגינה הן דרכים לשליחות רוחנית. המסר המרכזי הוא שאפשר לשמור על ערכים ועל 'קידוש שם שמיים' גם בעולם המוזיקה המקצועי, מבלי להתפשר על האיכות והנוכחות הבימתית.

הקונצרט מציע חוויית האזנה שונה מהמוכר - סאונד ים-תיכוני עשיר שמתמזג עם פיוטי הסליחות המסורתיים. עידו, שידוע בקולו הבולט והמבטיח בסגנון הים-תיכוני, מעניק לפיוטים פנים חדשות תוך שמירה על העומק הרוחני והמסורת העתיקה. הביצוע מכוון ישר ללב ומעניק לשומעים חיבור אמיתי לעונת הרחמים והסליחות.