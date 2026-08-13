מנדי פורטנוי חוזר אחרי 6 שנים: אלבום פסנתר ספונטני לאלול

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו לקראת חודש אלול: המוזיקאי והיוצר מנדי פורטנוי חוזר אחרי שש שנים של היעדרות מעולם הפסנתר עם אלבום חדש בשם 'אלול'. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לימי הרחמים והסליחות, מציע חוויית האזנה שונה לחלוטין מכל מה שהורגלנו - ביצוע ספונטני וחי של ניגוני הימים הנוראים, ללא עיבודים מתוכננים או כיוונים מוגדרים מראש.

בניגוד לאלבומים רבים שעוברים תהליך הפקה ממושך ומתוכנן, פורטנוי בחר בגישה שונה לחלוטין. הוא נכנס לאולפן, התחבר לרגע, לחץ על Record ונתן למוזיקה להוביל. התוצאה היא מפגש חי ומרתק בין ניגונים עתיקים לשירים ישיבתיים מודרניים, שמשמשים כנקודת זינוק להרמוניות חדשות ולשבילים מוזיקליים בלתי צפויים. הקו הטיפטי והחשוף הזה נוגע בדיוק בליבה של חודש אלול - זמן של שקט, הסטת רעשי הכלים והתכנסות פנימה.

מה שהופך את האלבום הזה למיוחד במינו הוא דווקא מה שהוא לא מציע. 'אלול' הוא לא עוד ניסיון לייצר הפקת על נוצצת לקלאסיקות מוכרות, אלא הזמנה לשבת עם המנגינות באופן הכי כותבי וכנראה שיש. בדיוק כמו לשבת עם עצמך בסוף שנה, לעשות חשבון נפש אמיתי ולצפות לבאות. הספונטניות המוחלטת של ההקלטה יוצרת תחושה של נוכחות - כאילו פורטנוי מנגן בסלון שלך, ואתה עד לרגע היצירה עצמו.

שש שנים עברו מאז שפורטנוי סחף את עולם המוזיקה החסידית עם Introspection, אלבום הפסנתר שהפך לסמל של עומק מוזיקלי ורוחני. במהלך השנים האלה, המוזיקאי המוכשר המשיך ליצור ולהפיק, אך נמנע מלהוציא פרויקט סולו חדש. כעת, עם 'אלול', הוא חוזר לשורשים - אל הפסנתר, אל הניגון הטהור, אל הרגע.

האלבום משלב ניגונים מכל הסגנונות - מניגוני חסידות עתיקים ועד שירים ישיבתיים מודרניים שהפכו לחלק מהנוף המוזיקלי של עולם התורה. כל ניגון מקבל פרשנות חדשה דרך האלתור הספונטני של פורטנוי, שיוצר הרמוניות בלתי צפויות ומוביל את המאזין לשבילים מוזיקליים שלא תוכננו מראש. זהו בדיוק הקסם של הפרויקט - הוא חי, נושם, ומשתנה בכל רגע.

בתקופה שבה עולם המוזיקה החסידית מציף אותנו בסינגלים חדשים כמעט מדי יום, פורטנוי מזכיר לנו שלפעמים פחות זה יותר. שלפעמים מה שצריך זה לא עוד הפקה מבריקה או עיבוד מורכב, אלא פשוט לשבת מול הפסנתר ולתת למוזיקה לדבר. 'אלול' הוא אלבום שמתאים לא רק לחודש אלול, אלא לכל רגע שבו אתה צריך להתכנס פנימה, להסיר את הרעש החיצוני, ולהתחבר למה שבאמת חשוב.

הפרויקט כולל גם שיתוף פעולה מיוחד עם הזמר ישי ריבו, שתרם לחן לאחד הרגעים המרגשים באלבום. ההפקה המוזיקלית, שעומד בראשה פורטנוי עצמו, שומרת על הטוהר והספונטניות של ההקלטה המקורית, תוך הוספת שכבות עדינות שמעצימות את החוויה מבלי לפגוע באותנטיות.