צפו בגלריה תמונות מרגשות | ראש הישיבה פצח בריקוד סוער עם החתן מברסלב שהיה לבוש בלבן קהל רב נטלו חלק בשמחת נישואי נכד נשיא מוסדות ברסלב חיי עולם הגה״ח רבי עוזיהו אלכורת, בן לבנו בכורו ראש ישיבת מוהר״ן הגר״א אלכורת | בסידור קידושין כובד ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ובקריאת הכתובה הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד יורה דעה |רגע מרגש נרשם לאחר החופה, כאשר ראש הישיבה פצח בריקוד עם החתן, שנותר לבוש בבגדי הלבן המסורתיים משעת החופה | צפו בגלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ז באב | 10.08.26