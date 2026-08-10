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צפו בגלריה

תמונות מרגשות | ראש הישיבה פצח בריקוד סוער עם החתן מברסלב שהיה לבוש בלבן

קהל רב נטלו חלק בשמחת נישואי נכד נשיא מוסדות ברסלב חיי עולם הגה״ח רבי עוזיהו אלכורת, בן לבנו בכורו ראש ישיבת מוהר״ן הגר״א אלכורת | בסידור קידושין כובד ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ובקריאת הכתובה הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד יורה דעה |רגע מרגש נרשם לאחר החופה, כאשר ראש הישיבה פצח בריקוד עם החתן, שנותר לבוש בבגדי הלבן המסורתיים משעת החופה | צפו בגלריה (חרדים)

5תגובות
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכד רבי עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)

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חתונההרב משה הלל הירשהרב שלמה מחפודהרב עוזיהו אלכורת

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
למה לא - הרי הוא 'ראש כל בני הגולה' כולל כולם גם חב"ד גם ברסלב!!
ישיבישער
4
שטריימל וטלית בחופה אחת? כזה עוד לא ראיתי!! אבל העיקר שיהיה במזל טוב!
איש יהודי
3
מי אלה?
בועז

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