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בשכונה החרדית בבית שמש: גבר נכווה קשה משמן רותח - ופונה במצב בינוני

מתנדבי מד"א וצוות הצלה הוזעקו לבית עסק ברמת בית שמש • הגבר סבל מכוויות דרגה שנייה בפלג גופו העליון | פונה לשיבא תל השומר (חרדים)

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(צילום: דוברות צוות הצלה)

מתנדבי מד"א ומתנדבי 'צוות הצלה' הוזעקו הלילה לבית עסק ברחוב חבקוק הנביא ברמת , בעקבות דיווח על גבר שנכווה באורח קשה.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום מצאו גבר בן 26 בהכרה מלאה, כשהוא סובל מכוויות מופשטות דרגה שנייה בפלג גופו העליון. על פי עדויות נוכחים במקום, הגבר נכווה כתוצאה משמן רותח שנשפך עליו במהלך עבודתו.

מתנדבי 'צוות הצלה' אברומי ויזל ועזריאל ויזל, שהגיעו למקום באמצעות אמבולנס מד"א אותו הם מאיישים, מסרו: "כשהגענו למקום ראינו גבר בן 26 בהכרה מלאה, עם כוויות מופשטות דרגה שנייה בפלג גופו העליון. לדברי נוכחים במקום, הוא נכווה כתוצאה משמן רותח שנשפך עליו".

צוותי ההצלה העניקו לפצוע סיוע רפואי ראשוני במקום, הכולל טיפול יעודי בכוויות, ולאחר מכן פינו אותו במצב בינוני להמשך טיפול רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר.

כוויות דרגה שנייה מאופיינות בפגיעה בשכבות העור, וכאשר הן מופשטות ומכסות שטח גוף נרחב, הן עלולות להוות סכנה ודורשות טיפול רפואי מיידי ומקצועי.
בית שמשמד"אכוויותצוות הצלהבית החולים שיבא

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