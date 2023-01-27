לילה סוער במזרח ירושלים: 16 נוסעים נפצעו הלילה במהלך ידויי אבנים לעבר קווי האוטובוס בו נסעו בדרכם לתפילה בכותל המערבי. ידויי האבנים החלו לאחר מעצרם של שני צעירים ערבים תושבי האזור החשודים כי תקפו יהודי סמוך לשער שכם. מידויי אבנים נפצעו 16 נוסעי האוטובוסים, שישה מהם פונו לקבלת טיפול בבית החולים
הנהלת ישיבת 'מיר' פנתה אמש לארגון 'צוות הצלה' בבקשה לארגן התרמת דם דחופה עבור אחת מבנות המשפחה. בתוך שעות ספורות הושלמו התיאומים הדרושים, ובשעה 19:00 בערב החלה התרמת הדם אליה זרמו עשרות אנשים. עד חצות הלילה הותרמו למעלה מ-200 מנות דם וזאת לפי בקשת הנהלת הישיבה