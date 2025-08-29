כונני מד״א – "צוות הצלה" הוזעקו לרחוב חבקוק בשכונת מאה שערים בירושלים בעקבות דיווח על גבר כבן 60 שהתמוטט ברחוב.

עם הגעתם נמצא הגבר ללא דופק וללא נשימה בכניסה לחנות, ובעקבות פעולות החייאה מתקדמות הושב הדופק והוא פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול בחדר הלם בבית החולים הדסה הר הצופים.

פראמדיק "צוות הצלה" נפתלי סופר וחובשי רפואת חירום פיני וייס ושמואל מנה מסרו: "כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 60 מוטל בכניסה לחנות כשהוא ללא דופק ונשימה לאחר שלדברי עוברי אורח התמוטט באופן פתאומי".

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות מתן שוקים חשמליים מהמוניטור שברשותנו, עיסויי לב והנשמות ובחסדי שמיים לאחר שחזר הדופק הוא פונה ע"י ניידת טיפול נמרץ של מד"א להמשך טיפול רפואי בחדר הלם בבית החולים הדסה הר הצופים בעיר".