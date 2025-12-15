כיכר השבת
עם דגל פלסטין

צוות מד"א הוזעק למאה שערים, קיצוניים השחיתו את האמבולנס

אמבולנס מד"א הושחת במאה שערים בזמן טיפול בחולה |  מדבקות אנטי-ציוניות הודבקו ודגלי ישראל רוססו בצבע • תיעוד (חרדים)

דגל ישראל הושחת (צילום: דוברות מד"א)

אמבולנס של מגן דוד אדום שהגיע לטפל בחולה בשכונת מאה שערים בירושלים הושחת במהלך האירוע. בעת כניסת הצוות לבניין, הודבקה על האמבולנס מדבקה עם הכיתוב "יהודים אינם ציונים", ודגלי ישראל המוטבעים על האמבולנס רוססו בצבע.

צוות מד״א המשיך במשימתו הרפואית והעניק טיפול מציל חיים לחולה, ללא כל עיכוב.

מנכ״ל מד״א, אלי בין: "אמבולנס מד״א אינו סמל פוליטי, הוא סמל להצלת חיים. צוותי מד״א פועלים בכל מקום, לכל אדם, ללא הבדל דת, השקפה או אורח חיים. פגיעה באמבולנס ובסמלי המדינה שעליו היא חציית קו אדום ופגיעה ישירה ביכולת להציל חיים".

מדוברות מד"א נמסר: "במד"א רואים את האירוע בחומרה וסומכים על משטרת ישראל שתחקור את המקרה ותפעל למיצוי הדין עם האחראים".

דגל פלסטין על האמבולנס (צילום: דוברות מד"א)

