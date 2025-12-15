צוות מד"א הוזעק למאה שערים, קיצוניים השחיתו את האמבולנס

דגל ישראל הושחת ( צילום: דוברות מד"א )

אמבולנס של מגן דוד אדום שהגיע לטפל בחולה בשכונת מאה שערים בירושלים הושחת במהלך האירוע. בעת כניסת הצוות לבניין, הודבקה על האמבולנס מדבקה עם הכיתוב "יהודים אינם ציונים", ודגלי ישראל המוטבעים על האמבולנס רוססו בצבע.

צוות מד״א המשיך במשימתו הרפואית והעניק טיפול מציל חיים לחולה, ללא כל עיכוב. מנכ״ל מד״א, אלי בין: "אמבולנס מד״א אינו סמל פוליטי, הוא סמל להצלת חיים. צוותי מד״א פועלים בכל מקום, לכל אדם, ללא הבדל דת, השקפה או אורח חיים. פגיעה באמבולנס ובסמלי המדינה שעליו היא חציית קו אדום ופגיעה ישירה ביכולת להציל חיים". מדוברות מד"א נמסר: "במד"א רואים את האירוע בחומרה וסומכים על משטרת ישראל שתחקור את המקרה ותפעל למיצוי הדין עם האחראים".