צה"ל התיר הבוקר (שישי) לפרסום כי שני לוחמי מילואים, רס"ר נדב קלי ורס"ר אופק מועלם, נהרגו בתקרית טרגית בצפון רצועת עזה. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי השניים קיפחו את חייהם כתוצאה מתקלה מבצעית חמורה, במסגרתה רחפן תוקף של צה"ל התרסק בשטח המוצב שבו שהו והתפוצץ עליהם.

פרטי התקלה המבצעית בבית חאנון

התקרית הקשה התרחשה במוצב צבאי הממוקם בסמוך לבית חאנון שבצפון רצועת עזה. הלוחמים, ששירתו יחד בגדוד 7007 של חטיבת ירושלים (חטיבה 16), עסקו במשימה מבצעית שכללה הפעלה ושיגור של רחפני נפץ מתאבדים. על פי הפרטים הידועים עד כה, המשימה החלה באופן תקין כאשר הלוחמים שיגרו את הרחפן הראשון, שעשה את דרכו בהצלחה ופגע ביעדו כמתוכנן.

האסון התרחש במהלך הפעלתו של הרחפן השני. זמן קצר לאחר שהמריא, כלי הטיס סבל מתקלה שגרמה לו ליפול ולהתרסק בתוך תחומי המוצב הצבאי. הלוחמים, שהבחינו בנפילת הרחפן, ניגשו אליו כדי לבחון את פשר התקלה. כאשר הרימו אותו מהקרקע, מסיבה שטרם התבררה, מטען הנפץ שעל הרחפן הופעל והוא התפוצץ בעוצמה רבה בסמוך אליהם.

צוותי רפואה צבאיים שהיו במקום מיהרו להעניק לשניים טיפול רפואי מציל חיים בשטח. בשל חומרת פציעתם, הם פונו במצב אנוש באמצעות מסוק לבית חולים בישראל. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים להילחם על חייהם, הפציעות היו קשות מדי, ובבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותם.

עצירת השימוש ברחפנים ופתיחה בחקירה

בעקבות התקרית הקטלנית, בצה"ל פתחו מיד בתחקיר מעמיק לבירור הנסיבות שהובילו לתקלה ולפיצוץ הרחפן בידי הלוחמים. החוקרים בוחנים את כלל הכיוונים האפשריים לתקלה, החל מכשל טכני במנגנון ההפעלה של הרחפן, ועד לאפשרות כי שיבושי קשר מסיביים או לוחמה אלקטרונית גרמו לניתוק התקשורת עם הכלי ולנפילתו.

כמשנה זהירות וכדי למנוע הישנות של מקרים דומים, הורו בצה"ל על עצירה מוחלטת של כלל הטיסות והשימוש בסוג הרחפנים התוקפים והמטילים שהיה מעורב בתקרית. הנחיה זו תישאר בתוקף לפחות עד להשלמת התחקיר הראשוני והבנת גורם הכשל המדויק.

המחיר הכבד של המלחמה

נפילתם של שני לוחמי המילואים מעלה את מניין החללים במערכה לאורכה ולרוחבה של המלחמה. על פי הנתונים הרשמיים שפרסם צה"ל, מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילי צה"ל במסגרת קרבות ההגנה וההתקפה בכלל החזיתות.