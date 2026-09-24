מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM"

מעצר מחתרת כספים

יחידת הסייבר להב 433 עצרה במחסום בית חורון שני חשודים, ישראלי ופלסטיני מרמאללה, בחשד לניהול עסקאות המרת מט"ח בלתי חוקיות. החשודים בשנות החמישים והעשרים לחייהם נתפסו במהלך העברה פיזית של למעלה מארבעה מיליון שקלים בדולרים ושקלים. החקירה התנהלה באופן סמוי במהלך השבועות האחרונים, בחשד להעברת כספים משמעותית לרשות הפלסטינית ללא דיווח לרשויות.

מתנה משמחת לסוכות

הדרמה שמאחורי רבה החדש של חולון | משה רבי משה רבי | 18:12

בג"ץ שחרר את כלל הכספים לחינוך החרדי שהוקפאו במסגרת דיון בעתירה נגד ההעברות שאושרו בוועדת הכספים. מדובר בסכום כולל של 286 מיליון שקל שיועדו למשרד החינוך עבור החינוך החרדי, ובהם גם כספים לתשלום שכר הגננות שיאפשר את המשך התפקוד השוטף של מוסדות החינוך החרדי.

נאום באו"ם

רה"מ נתניהו הודיע כי צפויות הפתעות בנאום שישא הערב בעצרת האו"ם בסביבות השעה 21:00 בערב לפי שעון ישראל. בניגוד לשנים קודמות הודיעה לשכת רה"מ כי אין בכוונתו לקיים פגישות מרובות עם מנהיגים מהעולם ולשוב לישראל במהירות כדי לנחות בארץ לפני כניסת חג סוכות שהשנה חל בשבת.

זירת קרב דיפלומטית

ישראל חסמה עסקה חשאית שהתפוצצה ברגע האחרון: מכירת טילי S-400 מאת טורקיה לאמירויות. במסגרת הדיפלומטיה החשאית, ירושלים הצליחה לטרוף את הקלפים ולמנוע את העסקה, שהייתה אמורה לאפשר לטורקיה לקבל מטוסי F-35 מתקדמים. התעשייה הצבאית של ארדואן ממשיכה לפעול בעוצמה למרות כל הסנקציות ומשטרו ממשיך להכפיש את ישראל בכל הזדמנות.

אתרוגים לנשיא ולשגריר

הרב מרדכי חסידים הידוע בכינויו "רב הסלבס" הגיע לביקור חג בבית הנשיא בירושלים והעניק לנשיא הרצוג אתרוג מרוקאי ואתרוג תימני מהודרים. במהלך המפגש, שיבח הרב חסידים את פועלו של הנשיא לאחדות העם.

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, קיבל השבוע אתרוג מהודר מידיו של דובי הוניג, איש עסקים חרדי בכיר מניו ג'רזי. השגריר הודה כי זאת הפעם הראשונה שהוא מחזיק באתרוג. ל'כיכר השבת' נודע כי מדובר באתרוג מהודר במיוחד, בשווי אלפי שקלים.

פציעה בנפילה מגובה

צעיר בן עשרים ושתיים נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך בניית סוכה באזור התעשייה בחדרה. הפצוע סובל מחבלות בגב ובגפיים ופונה במצב יציב לבית החולים. שירותי הכבאות וארגוני החירום שבים ומזכירים לבוני הסוכות להקפיד על כללי הבטיחות קודם החג ובמהלכו.

תחזית מזג האוויר

מוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר ויתכן גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף.

מיום ראשון ובימי חול המועד סוכות צפויה התחממות הדרגתית.

עד כאן מבזקי חדשות כיכרFM להיום. חג שמח ולהשתמע."

מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 -16:00 ו-18:00